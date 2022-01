How I Met Your Father: il cast spiega le differenze dello show rispetto al suo predecessore

Le star di How I Met Your Father, Francia Raisa, Tom Ainsley e Suraj Sharma, hanno spiegato le differenze dello show rispetto al suo predecessore, How I Met Your Mother.

L’attesissimo spin-off è stato presentato in anteprima il 18 gennaio, con i primi due episodi ora disponibili per la visione. Prendendo ispirazione dalla serie originale e dalla ricerca romantica di Ted Mosby (Josh Radnor), How I Met Your Father è incentrato su Sophie (Hilary Duff), una donna single sulla trentina che cerca l’amore insieme ai suoi amici a New York City.

Nonostante sia sfortunata in amore, Sophie di Duff mantiene ancora il suo ottimismo in How I Met Your Father. Insieme a lei c’è la sua coinquilina e migliore amica Valentina (Raisa) e l’interesse amoroso britannico di Valentina, Charlie (Ainsley). Nell’episodio 1 di How I Met Your Father, i tre incontrano Jesse (Christopher Lowell), un aspirante musicista/autista di Uber che è stato recentemente scaricato, il suo migliore amico Sid (Suraj Sharma) che possiede un bar, ed Ellen (Tien Tran), la sorella adottiva che si trasferisce a New York dopo aver divorziato dalla moglie.

Sebbene le caratterizzazioni siano completamente nuove, le impostazioni dello spinoff sono familiari. Il bar di Sid, Pemberton’s, ricorda il McClaren’s Pub di HIMYM, e Jesse possiede lo stesso appartamento in cui vivevano Marshall e Lily.

In un’intervista esclusiva con ScreenRant, le star Raisa, Ainsley e Sharma hanno parlato di How I Met Your Father. Alla domanda sulle differenze del nuovo spettacolo rispetto all’originale, Ainsley ha sottolineato come HIMYF tenga conto di quanto siano cambiate drasticamente le cose negli ultimi 17 anni, in particolare nella cultura degli appuntamenti. L’attore ha spiegato come lo spin-off aveva bisogno di mostrare un mondo che era “andato avanti”.

“Il mondo è cambiato in modo così drammatico dal 2005. Stiamo raccontando una storia sull’amore. Stiamo raccontando una storia sugli appuntamenti. E il mondo degli appuntamenti è andato avanti, quindi avevamo bisogno di uno spettacolo che riflettesse questa cosa. Aveva bisogno di per riflettere le difficoltà degli appuntamenti online, le sfide e anche i vantaggi che ne derivano. Ma sì, penso che il mondo sia andato avanti. E quindi, dovevamo mostrare ciò.”

Quando How I Met Your Mother è stato presentato per la prima volta su CBS nel 2005, il mondo era davvero un posto molto diverso. Smartphone e social media non esistevano ancora e la società era molto meno inclusiva della comunità LGBTQ+. Sebbene HIMYM fosse uno spettacolo estremamente popolare e ancora amato dai fan, ci sono elementi di HIMYM che nel tempo sono stati considerati offensivi per molti, tra cui ovviamente il comportamento di Barney nei confronti delle donne, così come casi di transfobia, mancanza di rappresentazione dei personaggi LGBTQ+, attori di colore nel cast e razzismo.

La nuova serie presenta un cast più diversificato e presenta uno sguardo più accurato a come sono gli appuntamenti nel 2022 (completo dei pericoli di Tinder) pur mantenendo lo spirito dello spettacolo originale che i fan hanno adorato.

Con solo due episodi al suo attivo finora, sarà interessante vedere cosa la serie ha in serbo per il resto della stagione. In Italia il debutto dello show spin-off è fissato al 9 marzo 2022.

