How I Met Your Mother e la dolce storia dell’Elisir che la sbronza fa smaltir

Barney ha inventato una cura speciale per i postumi della sbornia in How I Met Your Mother nota come “Stinson’s Fixer Elixir”.

Interpretato da Neil Patrick Harris, il personaggio principale aveva la tendenza a dare la priorità al divertimento nonostante fosse il membro più anziano del gruppo. Mentre Barney alla fine si è sistemato dopo la nascita di sua figlia, ha trascorso alcune notti selvagge tra i venti e i trent’anni. Ecco una storia del Fixer Elixir e gli ingredienti della cura.

Stinson’s Fixer Elixir è stato introdotto per la prima volta nell’episodio della nona stagione di How I Met Your Mother. L’episodio è iniziato con un focus su Ted e la “Madre” nel 2021, che si preparano per una festa di Capodanno prima di tornare alla linea temporale principale incentrata sul fine settimana del matrimonio di Barney e Robin. La mattina della cerimonia, Robin e il gruppo hanno trovato Barney svenuto con una grave sbornia. Per aiutarlo a tornare cosciente prima delle foto del matrimonio, tentano di raccogliere tutti gli ingredienti per preparare la magica cura contro la sbornia di Barney.

Barney ha inventato per la prima volta la bevanda verde brillante degna di un conato di vomito ben prima degli eventi dell’ultima stagione di How I Met Your Mother. Dopo essersi riferito a se stesso come “Barnert Stinsonheimer”, Barney ha affermato di aver collezionato alcuni fallimenti prima di perfezionare la cura, ottenendo il “Premio Brobel”. Secondo Barney, lo Stinson’s Fixer Elixir conteneva Tantrum, una specie di Mountain Dew che conteneva “il più alto livello di caffeina legalmente disponibile sul mercato”, oltre a banane, zenzero, grasso, anelli di cipolla fritti e un ingrediente speciale. A questo punto della serie, tutti gli amici di Barney avevano usato la cura.

Barney non ha creato la cura per i postumi di una sbornia esclusivamente per se stesso, l’ha creata per aiutare i suoi amici durante i loro momenti peggiori. Dopo che Ted è stato lasciato all’altare da Stella, Barney ha dato al suo amico l’elisir per aiutarlo a riprendersi da una spirale discendente. Robin lo ha poi usato come una spinta prima del suo ritorno nel ruolo di giornalista di notizie dal vivo, quanto a Marshall, aveva bisogno della cura per i postumi di una sbornia dopo aver creduto di non aver superato l’esame di abilitazione, e mentre Lily aveva bisogno di un rimedio quando era preoccupata per la sua gita all’asilo.

La madre, Tracy, si è poi unita al club Fixer Elixir dopo essersi gravemente sbronzata a causa della festa di Capodanno.

Mentre gli amici più stretti di Barney cercavano l’ingrediente segreto nell’episodio, è stato rivelato che in realtà non ce n’era uno. Ha inventato l’ingrediente segreto perché voleva convincere i suoi amici che la cura avrebbe funzionato in quei momenti così difficili della loro vita. È stato quindi insinuato che l’ingrediente finale fosse l’amore. Quindi, anche se mentiva, era una minuscola bugia a fin di bene che diede ai suoi amici la speranza che giorni migliori fossero in procinto d’arrivare.

Per ripagare il favore, il gruppo ha mentito a Barney facendogli pensare che non aveva rovinato le foto del matrimonio a causa della sua ubriachezza, e che avevano insenato Weekend con il Morto.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...