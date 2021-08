Hugh Jackman ha rivelato che X-Men del 2000 era originariamente pensato per essere molto più lungo

Hugh Jackman ha rivelato che X-Men del 2000 era originariamente pensato per essere molto più lungo del montaggio finale.

Jackman ha interpretato il mutante amato dai fan, Wolverine, per nove volte nei vari film e spin-off di X-Men, prima di appendere i suoi artigli al chiodo dopo Logan del 2017. È persino riuscito a ottenere quasi la decima apparizione in una scena post-credit di Deadpool 2 del 2018 tramite filmati d’archivio che sono stati girati per Wolverine: Origins del 2009.

Mentre Jackman è ora sinonimo del ruolo del mutante, cosa che lo ha catapultato nel mondo delle superstar, non era originariamente destinato a interpretare il mutante. Il regista Bryan Singer inizialmente voleva un collega australiano, Russell Crowe, per il ruolo. Ma Crowe rifiutò la parte e raccomandò invece Jackman. Singer, tuttavia, avrebbe anche offerto il lavoro sia a Viggo Mortensen de Il Signore degli Anelli che a Dougray Scott di Batwoman, prima di ingaggiare Jackman tre settimane dopo l’inizio delle riprese.

Ora, in una nuova intervista con Collider per l’ultimo film di Jackman, Reminiscence, alla star è stato chiesto quale dei suoi film fosse stato più modificato in sala di montaggio.

Senza esitazione, Jackman ha risposto “X-Men One” e ricorda che per il primo X-Men sono state girate molte più scene di quante ne siano mai state mostrate.

“Probabilmente sto parlando al di fuori della mia area di competenza, ma una settimana prima che uscisse, penso che fosse 47 minuti in più. Forse esagero… è molto. Forse è un’esagerazione, ma certamente ricordo quello che abbiamo girato, ricordo di aver detto: ‘Cosa è successo a quella scena e a quel personaggio. Che cosa? Aspetta, whoa’. Quel film a memoria è di circa 100 minuti, credo. Era molto più lungo, molto più lungo, quindi è stata sicuramente una grande sorpresa per me.”

