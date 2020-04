Hugh Jackman ha rivelato il vero motivo per cui è iniziata la sua “faida” con Ryan Reynolds

Hugh Jackman ha rivelato il vero motivo per cui è iniziata la sua “faida” con la star di Deadpool, Ryan Reynolds, ed evidentemente è tutto a causa di Scarlett Johansson.

Jackman e Reynolds si sono incontrati per la prima volta mentre lavoravano a X-Men Le Origini: Wolverine del 2009. Era la quarta volta che Jackman interpretava Wolverine e Reynolds nei panni compariva in una strana versione di Wade Wilson / Deadpool. Tuttavia, la rappresentazione di Deadpool di quel film era notoriamente cattiva, soprattutto perché sigillava la bocca del mercenario.

Per fortuna, Reynolds ha avuto la possibilità di riscattare Deadpool in modo importante grazie al film solista del 2016. Un anno dopo, Jackman si ritirò ufficialmente dal ruolo di Wolverine col lodatissimo Logan, tuttavia ciò non ha impedito a Reynolds di giocare e provocare Jackman per fare un team-up in un futuro film di Deadpool.

Durante un’intervista con The Daily Beast, a Jackman è stato chiesto di questa famigerata faida e da dove è iniziata. Con una risata, ha ammesso che è iniziato sul set di X-Men Le Origini: Wolverine, e che è stato indirettamente causato da Scarlett Johansson. All’epoca, Johansson e Reynolds erano sposati e Jackman conosceva l’attrice per via del lavoro in The Prestige e Scoop. Jackman spiegò felicemente:

“…Scarlett aveva appena sposato Ryan, quindi quando è arrivato sul set ero tipo, Ehi, è meglio che tu ti comporti bene qui, amico, perché sto guardando, e abbiamo iniziato a punzecchiarci l’un l’altro in quel modo. Poi tutto si è intensificato con la faccenda di Deadpool e lui mi ha chiamato e ha cercato di manipolarmi attraverso i social media per farmi fare quello che voleva. [Ride]”

In quella stessa intervista, Jackson ha ammesso di aver schivato un ruolo nel sacco da boxe preferito di Internet, Cats. Lo vedremo presto in Bad Education, che sarà presentato in anteprima su HBO il 25 aprile. Nonostante abbia continuato a fare altre cose e sia stato irremovibile dopo aver finito con Wolverine, i fan si chiedono ancora se Jackman potrebbe mai riprendere il suo ruolo in un film del MCU ora che la Marvel ha riguadagnato i diritti sugli X-Men.

Per ora, non ci sono piani per farlo. Tuttavia, se Reynolds lo infastidirà abbastanza, forse succederà qualcosa.

Jackman e Reynolds sono diventati il ​​tipo di celebrità che i fan amano vedere interagire e, si spera, che non cambieranno mai. Reynolds ha persino usato la sua divertente faida per portare sorrisi ai volti delle persone durante la difficile pandemia di coronavirus, quando ha fatto finta di rivelare il numero di telefono di Jackman al mondo. La loro unica interazione con l’universo degli X-Men (finora) potrà essere stata una grande delusione, ma almeno qualcosa di dolce ne è uscito.

Fonte

