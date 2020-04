Hugh Jackman non ha alcun problema con un altro attore nel ruolo di Wolverine nel MCU

I Marvel Studios intendono riavviare il franchise degli X-Men in un futuro non troppo lontano, e dobbiamo credere che Wolverine farà parte di quei piani.

Comprensibilmente, molti fan sperano che Hugh Jackman si convinca a tornare, ma dopo aver recitato in Logan, sembra che l’attore australiano sia contento dell’essersi lasciato alle spalle il personaggio.

L’argomento è emerso durante una recente intervista con The Daily Beast che ha visto Jackman guardare indietro al suo tempo nel ruolo dell’eroe, e cosa potrebbe venire dopo per il personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

“Sapevo che era il momento giusto per me di lasciare – non solo per me, ma per il personaggio”, ha detto del film del 2017 che ha ucciso Wolverine. “Qualcun altro lo raccoglierà e lo interpreterà. È troppo bello come personaggio per non farlo. È un po’ come quando stai tornando a casa e il tuo amico ti chiama e ti dice: ‘Oh, amico, un nuovo DJ solo è spuntato e la sua musica è fantastica, tornerai?’. Al che gli dici: ‘Suona bene ma… no’. Andrà bene anche con qualcun’altro.”