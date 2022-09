Hugh Jackman parla di come la Marvel lo ha convinto a tornare nei panni di Wolverine nel MCU

In una delle rivelazioni MCU più straordinarie ma proposte al pubblico fino ad oggi, Ryan Reynolds ha pubblicato un video in cui annunciava che Hugh Jackman riprenderà il ruolo di Wolverine per Deadpool 3 dei Marvel Studios.

Non solo questa è una grande notizia per i fan in attesa della versione Marvel degli X-Men, ma è il coronamento di un sogno da parte di Reynolds che ha letteralmente stressat l’attore australiano, Jackman, per condividere il palcoscenico con lui in un film coi super-poteri. E’ stata una mossa che pochi hanno visto arrivare.

Sebbene la risposta sia stata straordinariamente positiva, il ritorno di Jackman ha anche sollevato alcune domande, ma quella più importante è come i Marvel Studios hanno convinto l’attore a tornare nel ruolo.

Quando Uncrazed (via TD) ha chiesto come i Marvel Studios lo abbiano “convinto” a riprendere il ruolo di Wolverine per Deadpool 3, Jackman ha risposto dicendo: “Dai! Prendo io le mie decisioni”.

L’attore ha continuato affermando che va tutto bene e che è “eccitato”, imitando anche gli artigli caratteristici di Wolverine. Mentre Jackman afferma di essere stato al potere in merito al suo ritorno, la domanda ora è proprio quando ha preso questa decisione.

Nell’agosto del 2021, l’attore ha detto a Jake Hamilton di Jakes Takes che la possibilità di un crossover multiversale non era “sul tavolo”, credendo che il suo tempo con il personaggio fosse “finito”. Tuttavia, un mese prima di dare quella risposta, Jackman aveva anche pubblicato una serie di post relativi a Wolverine e ai Marvel Studios su Instagram che, in retrospettiva, suggeriscono che il suo ritorno potrebbe essere stato in sviluppo all’epoca.

È stato Hugh Jackman a rivolgersi ai Marvel Studios per riprendere il suo ruolo? In tal caso, ciò potrebbe spiegare la sua risposta sul prendere le proprie decisioni. Inoltre, spiegherebbe perché non aveva nulla sua casella di posta proveniente dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige perché, beh, è stato lui a inviare l’e-mail.

Vale anche la pena ricordare che l’estate 2021 ci ha introdotto, per quanto riguarda il MCU, al concetto di varianti e Multiverso prima di Spider-Man: No Way Home. Forse questa serie e i piani per il trequel di Spider-Man hanno aperto la strada a ciò che il pubblico sta ottenendo con il trequel di Deadpool? È anche possibile che Ryan Reynolds sia stato colui che si è avvicinato ai Marvel Studios, soprattutto perché il suo piano originale per Deadpool 3 – prima dell’acquisizione della Fox da parte della Disney – prevedeva un film con Wolverine.

