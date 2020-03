Hugh Jackman torna a ringraziare i fan per il supporto a tre anni dall’uscita di Logan

Hugh Jackman è passato sui social media per riflettere sul rilascio di Logan, tre anni dopo.

Il film ha visto il ritorno del Wolverine di Jackman e del Provessor Xavier di Patrick Stewart nell’anno 2029, un periodo desolato in cui gli altri X-Men sono morti, i mutanti non nascono più e le capacità di guarigione di Logan hanno iniziato a vacillare.

Diretto da James Mangold, il film è stato liberamente ispirato dalla storia “Old Man Logan” di Mark Millar e Steve McNiven e ha presentato Dafne Keen nei panni di Laura, una giovane mutante creata dal DNA di Logan che cerca l’aiuto di lui e Xavier per sfuggire al sinistro programma governativo che l’ha sviluppata e fuggendo in salvo in Canada.

Oltre a incassare 619 milioni di dollari al botteghino, Logan è stato amato dalla critica, e ha fatto un cenno agli Oscar per la sceneggiatura di Mangold (che ha scritto insieme a Scott Frank e Michael Green). Per molti versi il film conclusivo della storia di Wolverine sotto l’egida della Fox vanta le migliori prestazioni di Jackman fino ad oggi. In un gesto di classe, Jackman ha approfittato dell’anniversario di tre anni del film per riflettere sulla sua eredità di X-Men e ancora una volta ringraziare i suoi fan per averlo supportato.

Pubblicando su Twitter, Jackman ha ringraziato i suoi fan per “i molti (e intendo davvero MOLTI) anni di sudore, pollo al vapore e il ruolo di una vita” e ha incluso un’immagine promozionale di se stesso nei panni di Logan per commemorare l’occasione. L’attore ha anche pubblicato altre foto con lo stesso messaggio sul suo account Instagram, come potete vedere di seguito.

3 years ago, on this day, LOGAN was released. Thank you for the many (and I really mean MANY) years of sweat, steamed chicken and the role of a lifetime! #thankful #Wolverine #xmen #Logan pic.twitter.com/RLn5eaI4V5 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 3, 2020

Guardando indietro, è giusto dire che Logan ha avuto un impatto significativo sul panorama dei film coi supereroi. Due anni prima che Joker si unisse al club del miliardo di dollari e portasse a casa un paio di Oscar, Mangold ha dimostrato che era possibile realizzare un film di supereroi radicato nei personaggi, R-Rated e guadagnare un sacco di elogi dalla critica mentre incassava anche un bel gruzzolo al botteghino.

In combinazione con il successo di Deadpool dell’anno precedente, ha anche dimostrato che esisteva un mercato per questo tipo di film che si distaccava dalla popolare formula family-friendly adottata dal MCU fino a quel momento. In effetti, se la Disney non avesse acquistato lo studio, la Fox avrebbe continuato con altri spin-off degli X-Men, di sicuro i personaggi più riusciti fra gli adattamenti cinematografici, abbracciando una varietà di generi e toni, a partire da The New Mutants con lo stile horror e la mano di Josh Boone, fino all’annunciato, ma ormai probabilmente cancellato, film su Kitty Pride intitolato “143“, che doveva mostrare la giovane Shadowcat scontrarsi con un demone all’interno della X-Mansion.

Ovviamente, non sarà così, ma i fan avranno un assaggio di quello che sarebbe potuto essere quando il film di Boone arriverà finalmente nei cinema il prossimo mese.

Ovviamente, Jackman ha lasciato un segno ancora più grande nel ruolo di Wolverine, rendendo il personaggio iconico lungo ben diciassette anni di carriera prima di chiudere. Ciò è parte integrante del motivo per cui i Marvel Studios si stanno prendendo del tempo per riavviare gli X-Men nel MCU, dopotutto Jackman ha lasciato delle grandi scarpe da riempire per chiunque finisca per interpretare il carismatico mutante.

