Hunger Games: ecco come sarà la nuova protagonista! La sensualità infiamma lo schermo!

Hunger Games, il franchise cinematografico che ha catturato il cuore di milioni di spettatori, sta per tornare sul grande schermo con una promettente rivisitazione. Stiamo parlando di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Il tanto atteso prequel promette di trasportare gli appassionati di tutto il mondo nel cuore di Panem, più di 60 anni prima delle avventure di Katniss Everdeen.

Jennifer Lawrence e la sua Katniss Everdeen sono ricordo lontano, mentre il giovane Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth, prende il centro del palcoscenico insieme alla sensazionale Rachel Zegler, nei panni di Lucy Gray Baird.

In una recente intervista, il regista Francis Lawrence, già maestro dietro le quinte della saga, ha gettato luce sulla personalità di Lucy Gray, promettendo una protagonista diametralmente opposta a Katniss. Lucy Gray è audace, sensuale e amante dell’attenzione, una vera anima della festa, perfetta per il palcoscenico. A differenza della precedente eroina, Lucy sa manipolare le masse con il suo talento unico.

La sinossi Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente

Prima che diventasse il temuto presidente di Panem, Coriolanus Snow era un diciottenne con la responsabilità di riscattare l’onore della sua cadente famiglia. Questo è il contesto in cui si svolge Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. Nel periodo tumultuoso del dopoguerra di Capitol City, Snow è chiamato a essere mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del decadente Distretto 12.

Katniss Everdeen e Lucy Gray a confronto

Ma Lucy Grey si rivela una forza della natura, magnetizzando l’intera nazione di Panem con la sua audace performance durante la cerimonia della mietitura. Snow comprende che questa giovane potrebbe cambiare il suo destino e, insieme, intraprendono un viaggio di spettacolo e astuzia politica, una corsa contro il tempo per definire chi è l’usignolo e chi il serpente.

Un cast stellare e la data d’uscita da segnare sul calendario

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente è diretto da Francis Lawrence e ha una sceneggiatura firmata dalla stessa autrice Suzanne Collins, insieme a Michael Arndt e Michael Lesslie. Collins si unisce anche al team di produzione, insieme a Tim Palen, Nina Jacobson e Brad Simpson.

Il cast principale è un vero spettacolo di talento emergente, con Rachel Zegler che incanta come Lucy Gray Baird e Tom Blyth nei panni di Coriolanus Snow. Non mancano nomi di alto profilo come Viola Davis, Peter Dinklage, Hunter Schafer e Jason Schwartzman, che arricchiscono ulteriormente il cast di questo atteso prequel. L’uscita del film è fissata per il 16 novembre 2023, una data da segnare sul calendario per tutti gli amanti di Hunger Games.