Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, ecco il primo trailer ufficiale

Lionsgate invita ufficialmente il pubblico a tornare a Panem con The Ballad of Songbirds and Snakes, il prequel ambientato nell’universo di Hunger Games.

Alla fine, giovedì le probabilità erano sempre a favore dei frequentatori del CinemaCon, poiché i partecipanti alla fiera annuale per i proprietari di cinema sono stati premiati con il primo teaser per la storia dello spin-off. Alla convention dell’anno scorso, lo studio ha portato solo una breve clip (senza filmati o una lista del cast) di “The Ballad of Songbirds and Snakes”, che lasciava molto a desiderare.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il trailer inizia con Viola Davis, che interpreta il capo gamemaker Volumnia Gaul, che presenta “gli stessi creatori di Hunger Games”. Ma c’è un cambiamento nell’evento distopico di quest’anno, avverte il preside dell’Accademia Casca Highbottom: “Come mentore”, dice Highbottom, “il tuo compito è trasformare queste persone in spettacoli, non sopravvissuti”.

Basato sul romanzo più recente dell’autrice di “Hunger Games”, Suzanne Collins, “The Ballad of Songbirds and Snakes” è ambientato decenni – 64 anni, per la precisione – prima delle avventure di Katniss Everdeen, immortalate sullo schermo da Jennifer Lawrence.

Nel nuovo film, un giovane Coriolanus Snow (che alla fine diventa il tirannico presidente di Panem) prende il suo posto sotto i riflettori mentre viene scelto come mentore di un povero tributo di nome Lucy Grey Baird durante i decimi Hunger Games. Per chiunque abbia bisogno di un ripasso, gli Hunger Games sono un evento televisivo in cui gli adolescenti vengono scelti tramite lotteria per combattere fino alla morte.

Nel romanzo, la modesta Lucy Gray attira l’attenzione di tutti cantando durante la cerimonia della mietitura. Con il suo talento e il suo fascino, Snow crede di poter ribaltare le probabilità a loro favore per vincere le partite. Il trailer non include alcun filmato del talento canoro di Lucy, ma offre uno sguardo cupo al canone familiare mentre i tributi si trovano in un incubo.

Il film è interpretato dall’attore di “The Gilded Age” Tom Blyth, che interpreta Snow, e dalla star di “West Side Story” Rachel Zegler, che interpreta Baird. Altri membri del cast includono Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage e Davis.

Francis Lawrence è tornato alla regia di “The Ballad of Songbirds and Snakes”, dopo aver diretto tre dei precedenti capitoli del franchise, “Catching Fire”, “Mockingjay – Part 1” e “Mockingjay – Part 2”. Michael Lesslie ha scritto la sceneggiatura. La storia prequel debutta nelle sale il 17 novembre.

