Hunger Games, The Ballad of Songbirds & Snakes, ecco Tom Blyth e Rachel Zegler nella prima immagine dal film

Lionsgate ha condiviso il suo primo sguardo ai protagonisti del prossimo prequel di The Hunger Games, The Ballad of Songbirds & Snakes.

La prima foto mostra Tom Blyth nei panni di Coriolanus Snow e Rachel Zegler nei panni di Lucy Grey Baird. Saranno raggiunti nel film da Viola Davis nei panni della dottoressa Volumnia Gaul, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera e Jason Schwartzman.

Potete vedere l’immagine qui sotto:

this is a story about love. and we love all kinds of things we don’t trust. here's your 1st look at HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES. pic.twitter.com/2SWpMnx9ZL — Lionsgate (@Lionsgate) August 16, 2022

Pubblicato nel 2020, dieci anni dopo la pubblicazione di Mockingjay, The Ballad of Songbirds and Snakes è stato l’attesissimo prequel della serie di libri Hunger Game di Suzanne Collins. La storia è ambientata anni prima della serie originale e si concentra su un giovane Coriolanus Snow, che cresce fino a diventare il malvagio presidente Snow. È stato interpretato da Donald Sutherland nei film di Hunger Games.

Nell’aprile 2020, appena un mese prima dell’uscita di The Ballad of Songbirds and Snakes, è stato annunciato che Lionsgate stava sviluppando un adattamento del film con Francis Lawrence, che ha diretto The Hunger Games: Catching Fire ed entrambi gli adattamenti di Mockingjay, di ritorno al timone.

Tom Blythe, che interpreta il ruolo principale nella serie originale Epix, Billy the Kid, ha firmato per interpretare il giovane Snow. Più recentemente, la star di West Side Story, Rachel Zegler, è stata scelta per il ruolo di Lucy Grey Baird, una giovane ragazza del Distretto 12 che forma una connessione con il futuro sovrano di Panem.

La logline del prequel, da Lionsgate, recita: “Anni prima che diventasse il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il suo lignaggio in via di estinzione, una famiglia un tempo orgogliosa che è caduta in disgrazia dopo una guerra. Con l’avvicinarsi della decima edizione di Hunger Games, il giovane Snow è allarmato quando viene assegnato da mentore a Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del Distretto 12. Ma, dopo che Lucy Grey attira tutta l’attenzione di Panem cantando con aria di sfida durante la cerimonia della mietitura, Snow pensa che potrebbe essere in grado di ribaltare le probabilità a loro favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e la ritrovata competenza politica, la corsa contro il tempo di Snow e Lucy per sopravvivere rivelerà alla fine chi è l’usignolo e chi è il serpente“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...