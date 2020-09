Hyrule Warriors: Age of Calamity, ecco il trailer d’annuncio del prequel di Breath of the Wild

Nintendo ha annunciato oggi Hyrule Warriors: Age of Calamity, un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild con lo stesso tipo di sistema presente nell’originale Hyrule Warriors.

Se non hai familiarità, il franchise è essenzialmente Zelda che incontra Dynasty Warriors, con i giocatori che assumono il ruolo di personaggi come Link e eseguono attacchi e combo esagerate nel gioco d’azione in terza persona.

Il nuovo videogioco uscirà per Nintendo Switch il 20 novembre.

Più specificamente, Hyrule Warriors: Age of Calamity vedrà i giocatori assumere il ruolo di personaggi come Link, Zelda e i quattro Campioni 100 anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ambientato prima della Grande Calamità del franchise, il che significa che un gruppo di luoghi di Hyrule saranno presenti nel gioco nel loro stato non in rovina.

Il gioco includerà anche enigmi ambientali, armi e abilità sbloccabili, artigianato, negozi e altro ancora.

Qui sotto il trailer di presentazione:

Mi piace: Mi piace Caricamento...