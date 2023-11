I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni terza puntata del 6 novembre 2023! Svelati trama e titolo!

La terza puntata di “I Bastardi di Pizzofalcone 4” sta per sconvolgere il pubblico televisivo con colpi di scena mozzafiato! In questo episodio intitolato “Angeli,” tratto dall’opera di Maurizio de Giovanni, le tensioni raggiungeranno il loro apice.

Alessandro Gassmann, Antonio Folletto, Massimiliano Gallo e Carolina Crescentini torneranno a brillare sullo schermo in una trama intricata e avvincente. Saranno chiamati a indagare sulla misteriosa morte di Nando Iaccarino, un personaggio chiave nel mondo dell’automobilismo, e anche Lojacono sarà sull’orlo del precipizio.

Non perdere questa avvincente puntata, in onda il 6 novembre alle 21.20 su Rai1!

La svolta criminale: omicidio shock a Pizzofalcone

La quarta puntata di “I Bastardi di Pizzofalcone 4” si apre con un omicidio brutale che lascerà il pubblico a bocca aperta.Nando Iaccarino, una figura di spicco nella zona, viene rinvenuto senza vita nella sua officina, scatenando interrogativi inquietanti sulla sua morte.

Tosca D’Aquino durante la presentazione di I Bastardi di Pizzofalcone 4 al 75° Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio di radio, Tv e Web da tutto il mondo a Bari 04 ottobre 2023. (foto ANSA)

Le indagini iniziano subito, e la squadra di investigatori decide di addentrarsi nel mondo del lusso, un universo che sembra essere strettamente legato al passato della vittima. Questa misteriosa connessione porta alla luce segreti oscuri e complica ulteriormente il già intricato omicidio.

La Confraternita dei Bastardi: Lojacono in pericolo

Nel frattempo, la ricerca disperata di Lojacono raggiunge un nuovo livello di suspense. Nonostante i suoi sforzi per rimanere nascosto, un nuovo arrivato in città minaccia di svelare il suo nascondiglio.

Questa sorpresa inaspettata mette a repentaglio non solo il piano di Lojacono ma anche la vita dell’intera organizzazione segreta da lui orchestrata. Il nostro ispettore sarà costretto a fare i conti con una minaccia imprevista che potrebbe rivelare il suo segreto più oscuro.

Non perdere l’episodio di “I Bastardi di Pizzofalcone 4” che potrebbe cambiare tutto!

Se sei un appassionato di serie TV e non conosci ancora “I Bastardi di Pizzofalcone,” preparati a immergerti in un thriller criminale avvincente! Questa serie, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è un mix di mistero, azione e intrighi polizieschi. Nel cast, spiccano nomi come Alessandro Gassmann e Antonio Folletto, pronti a catturarti con le loro performance.

La trama ruota attorno a una squadra di investigatori che lavorano nel quartiere di Pizzofalcone a Napoli. In questa quarta stagione, il mistero si infittisce con l’omicidio di Nando Iaccarino, una figura chiave nel mondo dell’automobilismo, e il segreto oscuro di Lojacono, l’ispettore protagonista.

Se ami le serie ricche di colpi di scena, questa è un’opportunità per immergerti in una narrazione coinvolgente e appassionante. Non perdere la terza puntata, in onda il 6 novembre alle 21.20 su Rai1, che promette di svelare segreti intricati e rischi mortali!