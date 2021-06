I co-showrunner di Lucifer parlano della 5B e dei vari colpi di scena

Attenzione spoiler dalla quinta stagione di Lucifer

La fine della quinta stagione di Lucifer ha lasciato diversa aspettativa ai fan.

Prima di tutto, il penultimo episodio della stagione 5 ha consegnato alla morte il detective Dan Espinoza (Kevin Alejandro), che è morto come parte del piano contorto di Michael (Tom Ellis) per diventare il nuovo Dio dopo che il Dio originale (Dennis Haysbert) si è ritirato. Determinati a prevenire l’ascensione di Michael, Lucifer, Chloe (Lauren German), Amenadiel (DB Woodside) ed Eve (Inbar Lavi) hanno riunito un esercito di demoni per affrontare le forze angeliche di Michael.

Durante il combattimento, però, Michael, brandendo la lama di Azrael, uccide Chloe. Lucifer la segue in Paradiso e le da l’anello dell’immortalità di Lilith, che le permette di risorgere anche se significava che Lucifer sarebbe morto bruciato perché era stato bandito dalla Città d’Argento tanti anni prima. Con sorpresa di tutti, però, il sacrificio di Lucifer non lo ha fatto morire. Invece, è tornato sulla Terra come il nuovo Dio, e tutti gli angeli si sono inginocchiati davanti a lui, terminando così la quinta stagione e dando vita alla sesta e ultima.

Di recente EW ha chiacchierato con gli co-showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich di questi importanti colpi di scena e su come hanno impostato la stagione 6.

Prima di tutto, il tasto dolente di sofferenza la morte di Dan. A quanto pare è stato scelto per morire proprio perché i due showrunner lo amavano troppo.

“Lo amiamo così tanto. Ecco perché è stato scelto”, ha detto Modrovich, sopo che il collega ha scherzato dicendo che lo odiavano. “La scelta di uccidere un personaggio amato è ovviamente una grande scelta, e sapevamo che non volevamo farlo solo per spezzare il cuore di tutti e far passare i nostri personaggi attraverso l’inferno, anche se in un certo senso è già abbastanza, ma volevamo farlo per avere una ragione per far crescere tutti i nostri personaggi, ma soprattutto Lucifer. E così, volevamo che la morte di Dan avesse un effetto a catena, in cui Lucifer avrebbe sostanzialmente scoperto qualcosa anche su se stesso. Ecco perché l’abbiamo fatto. Sto parlando senza spoiler perché riguarda la sesta stagione.”

Secondo Henderson, Kevin Alejandro ha trasformato Dan in uno dei cuori dello show, e il personaggio di Dan è sia il personaggio che torturano senza sosta ogni stagione, sia quello che amiamo: “Tutti nello show amano Dan, i personaggi, e portarlo via colpisce tutti in un modo così significativo che è sembrato necessario da esplorare“.

Lasciando intendere poi che il personaggio in qualche modo tornerà nell’ultima stagione dello show, senza ovviamente rivelare alcunché, l’intervista è passata a parlare della sequenza della battaglia finale. C’è stata preoccupazione, circa il fatto che Chloe potesse esser messa in naftalina per l’ultima stagione, ma gli eventi l’hanno riportata immediatamente indietro, grazie a Dio, cioè a Lucifer adesso. Ma com’è stato scritto il concept per questa sequenza? Soprattutto per quanto riguarda il ritmo.

“Dirò che penso che una grande parte sia che sappiamo che volevamo che Lucifer dovesse fare qualcosa di veramente disinteressato per poter dire a Chloe che l’amava”, ha detto Henderson. “Lucifer spesso non è sincronizzato con la sua mente, o il suo cuore, quindi sapevamo che avremmo voluto che affrontasse l’unica cosa che non ha mai affrontato, ovvero tornare a casa e morire a causa di questo. Mettiamo Chloe in pericolo molto raramente, e ci teniamo spesso alla larga dalla cosa, ma lo abbiamo fatto in questo finale di stagione.”

In seguito è stato specificato il fatto che sarebbe andata in paradiso alla fine, ma cosa avrebbe visto? Ovviamente c’era la grande opportunità di rivedere John Decker. C’era il desiderio di evitare i persorsi ovvi, quindi a quanto pare era essenziale la presenza della morte per lei. Il concept di base perciò, come spiegato da Henderson, era farla morire e mettere Lucifer in difficoltà, perché così l’avrebbe persa per sempre.

Ma l’idea di chiudere questa stagione con Lucifer che diventa Dio è qualcosa che c’è stata fin dall’inizio?

“Beh, per essere onesti, non è necessariamente lì che avremmo voluto finire la serie”, ha detto Henderson, aggiungengo poi di tener presenre che più storia da che hanno rimosso e che diventerà parte della stagione 6. Il momento in cui Lucifer diventa Dio è la fine del quinto atto di una sceneggiatura di sei atti, quindi è lì che è finita la stagione 5, ma originariamente non doveva finire lì in termini di serie.

