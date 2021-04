I co-showrunner di Supergirl riflettono sulla possibilità di show spin-off della serie

Lo scorso autunno è stato annunciato che Supergirl sarebbe volta al termine con la sesta stagione.

Questa stagione si sta avvicinando al punto centrale e mentre molti non vedono l’ora di vedere come la serie concluderà le storie dei suoi personaggi, altri sperano che questa non sarà l’ultima volta che vedremo Dreamer, Brainy, J’onn e altri. Alcuni fan sperano addirittura che ci possa essere una serie spin-off e ora, i co-showrunner della serie Jessica Queller e Robert Rovner stanno valutando la cosa.

Parlando con The Wrap, Rovner ha detto che non ci sono state conversazioni su uno spin-off, sebbene Queller fosse aperto all’idea: “Vorrei”, ha detto. “Chiamate i capi!“.

Queller ha anche detto che sapeva cosa le sarebbe piaciuto vedere in uno spin-off di Supergirl e nella “Notte del ballo di fine anno!” di questa settimana, ed è un’idea abbastanza buona.

“Sono molto attaccato alle ragazze di Midvale, agli episodi flashback [con] la giovane Kara, la giovane Alex e la giovane Cat Grant”, ha detto Queller. “Penso che sarebbe un ottimo spin-off.”

Anche se non sembra che uno spin-off sia nei piani, Queller ha precedentemente affermato che l’ultima stagione di Supergirl avrebbe avuto molti elementi “significativi”, incluse non solo storie di inclusione e diversità, ma un arco narrativo soddisfacente per Anche Kara.

