I creatori di Agents of SHIELD avevano un’idea di viaggio nel tempo prima del rilascio di Endgame

Prima che Avengers: Endgame fosse rilasciato, gli sceneggiatori di Agents of SHIELD sapevano già come usare il viaggio nel tempo nell’ultima stagione dello show.

L’era della Marvel TV è giunta al termine con la sua serie inaugurale che si è conclusa dopo sette stagioni. Imitando il film diretto da Joe e Anthony Russo del 2019, lo spettacolo ha incorporato il viaggio nel tempo nella loro ultima linea narrativa. Ciò non significa, tuttavia, che l’abbiano semplicemente copiato nello sviluppo del concept prima che Endgame arrivasse nei cinema.

Dopo la devastante perdita degli eroi contro Thanos alla fine di Avengers: Infinity War, hanno dovuto viaggiare indietro nel tempo per raccogliere tutte e sei le Gemme dell’Infinito e usarle per riportare indietro coloro che erano stati colpiti dalla decimazione. Le regole del viaggio nel tempo del film sono un po’ confuse per molti, in realtà abbastanza chiare se si sta attenti, e fondamentalmente affermano che cambiare qualcosa nel passato non modifica la storia ma crea invece una nuova timeline.

Il viaggio nel tempo di Agents of SHIELD ha rispettato le stesse regole, e mentre la stagione 7 è iniziata dopo che Endgame è uscito nei cinema, il co-creatore Jed Whedon ha rivelato di aver già avuto l’idea prima dell’uscita dal capitolo finale della Infinity Saga.

Parlando con The Wrap sulla scia del finale dello spettacolo, ha anche spiegato che pur aderendo alla stessa linea guida, non volevano che sembrasse che stessero solo facendo quello che hanno fatto sul grande schermo.

“Quando abbiamo iniziato a parlarne, è stato prima che Endgame venisse rilasciato. Sapevamo che c’erano certe cose che non potevamo fare. È un universo e abbiamo cercato di essere fedeli ad esso. Non volevamo giocare allo stesso gioco a cui avrebbero giocato loro.”

Nella premiere dell’ultima stagione di Agents of SHIELD, Phil Coulson, Quake e il resto del loro team – meno Fitz – si trovano nel mezzo della Grande Depressione nel 1931. La loro missione era fermare il tentativo dei malvagi Chronicoms di modificare il passato, impedendo al Dr. Abraham Erskine di acquisire un ingrediente prezioso per il siero del Super-Soldato, cosa che avrebbe portato Cap e il progetto scentifico dal quale è nato a non esistere.

La loro idea iniziale era che gli agenti dello SHIELD dovevano mantenere intatta la timeline per non cambiare il futuro. È stato solo in seguito che è stato rivelato che eventuali alterazioni significative nella sequenza temporale in cui sono presenti non hanno rovinato il futuro. Invece, ha creato una realtà frammentata, proprio come dovrebbero funzionare in base alla spiegazione dell’Antico.

Mentre la connessione tra Agents of SHIELD e il più grande MCU è stata spesso volubile, giocare secondo le stesse regole del viaggio nel tempo è un bel rimando al fatto che sono presumibilmente collegati tra loro. Ora, con il concept ulteriormente consolidato nell’universo, siamo curiosi di sapere se continuerà a essere un tema ricorrente per il franchise mentre va avanti.

