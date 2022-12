I creatori di Smallville e Mercoledì si lamentano dell’ossessione moderna per l’adattamento pedissequo

Mentre a molti fan manca la popolare serie TV di supereroi Smallville, il co-creatore e produttore dello show, Miles Millar, non crede che sarebbe potuta essere realizzata nel mondo di oggi.

Parlando insieme al suo partner di lunga data nella scrittura e nella produzione, Alfred Gough, in un’intervista con THR, Millar afferma che la premessa di Smallville non funzionerebbe nel panorama odierno. In effetti, la storia evita ciò che è generalmente accettato in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del personaggio.

“L’intera premessa dello spettacolo non era canonica. L’idea che Clark sia arrivato nella pioggia di meteoriti che ha ucciso le persone, e che Lex fosse lì. Tutte queste cose erano completamente nuove, aggiunte alla mitologia di Superman, ma categoricamente non riusciremmo a ottenere il permesso di realizzare quello show e apportare quei cambiamenti oggi, il che è una vera tragedia perché penso che ciò che è sorprendente se si guarda alla storia dei fumetti e di questi personaggi, è che sono in continua evoluzione.”

I due hanno ricordato anche come il respingimento non abbia interferito con la formazione della serie, affermando che: “L’idea che ci sia un certo canone che devi [seguire], in realtà sta portando alla stagnazione in termini di idee”.

Millar ha anche sentito le proteste dei fan per un possibile riavvio di Smallville. Tuttavia, non vede un ritorno per la serie e pensa che sia ora che tutti vadano avanti.

“In parte, ci sono ovviamente le richieste del fandom, che le persone probabilmente ascoltano troppo, il che ha davvero, davvero portato all’autocensura. Noi siamo stati molto privilegiati ad aver avuto quel momento in cui eravamo effettivamente liberi di fare qualunque cosa volevamo, ed è stato fantastico e molto liberatorio”, ha detto.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...