I creatori originali di Avatar: The Last Airbender hanno lasciato la serie live-action prodotta da Netflix

I creatori originali dietro Avatar: The Last Airbender hanno lasciato la serie live-action prodotta da Netflix.

Mentre molti fan di Avatar: The Last Airbender erano entusiasti di apprendere che Netflix stava lavorando a una serie live-action con i produttori e gli scrittori originali della serie animata, sembra che il team creativo abbia incontrato uno sfortunato ostacolo in merito allo spettacolo.

Michael Dante DiMartino ha rivelato la notizia che lui e Bryan Konierzko hanno entrambi lasciato il progetto dopo essersi scontrati con il servizio di streaming sulla direzione della serie. Più di recente il servizio ha riavviato la produzione su The Witcher nel Regno Unito, e dopo la grande accoglienza della serie Henry Cavill avuto dai fan sembrava che Avatar: The Last Airbender sarebbe stato il nuovo, grande successo della piattaforma.

I fan sapranno che i due sono i creatori della serie animata originale, e la loro presenza come showrunner nello show Netflix Avatar: The Last Airbender è stato un segno positivo che questo sarebbe stato un adattamento migliore del film del 2010 di M. Night Shyamalan. Il servizio di streaming vuole chiaramente coinvolgere scrittori e creatori originali per i suoi adattamenti, come Mark Millar che lavora con Netflix su una versione del suo fumetto Reborn.

DiMartino ha spiegato sul suo sito personale che mentre il prodotto finale potrebbe essere divertente, non è quello che si era prefissato di realizzare.

“Molti di voi mi hanno chiesto aggiornamenti sulla serie Netflix di Avatar in live-action. Finalmente posso dirvi che non sono più coinvolto nel progetto. Nel giugno di quest’anno, dopo due anni di lavoro di sviluppo, Bryan Konietzko e io abbiamo preso la difficile decisione di lasciare la produzione. Potrebbe rivelarsi uno spettacolo che molti di voi finiranno per apprezzare. Ma quello di cui posso essere certo è che qualunque versione finisca sullo schermo, non sarà quella che io e Bryan avevamo immaginato o intendevamo realizzare.”

