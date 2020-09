I diritti di Luke Cage e Iron Fist dovrebbero tornare alla Disney in un mese

Stando alla fonte, che vi invitiamo a prendere con le pinze, i diritti di Luke Cage e Iron Fist torneranno completamente a Disney e Marvel Studios da Netflix in un mese.

Quando Daredevil di Netflix è stato presentato per la prima volta, è stata una serie che ha sconvolto tutti ed è stata accolta come una delle cose migliori prodotte dal Marvel Cinematic Universe. È stata seguita da una seconda stagione e dalle prime stagioni di Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders. Poi, quasi all’improvviso, Netflix ha iniziato a staccare la spina all’intero franchise.

Nel 2018, Netflix ha iniziato a cancellare i suoi vari programmi televisivi Marvel. Questo è iniziato con la cancellazione di Iron Fist, ma è stato poi seguito da Luke Cage. Daredevil è seguito subito dopo con la cancellazione sia di The Punisher che di Jessica Jones. Ma dopo due anni, pare che ai Marvel Studios sarà consentito di utilizzare nuovamente i personaggi.

Ciò che è finito sotto il radar fino alla cancellazione degli spettacoli è stata una clausola particolare nei contratti che i Marvel Studios avevano con il titano dello streaming.

In sostanza diceva che i Marvel Studios non sarebbero stati in grado di utilizzare personaggi come Luke Cage e Iron Fist fino a due anni dopo la cancellazione dei rispettivi spettacoli. Ma ora quella data di due anni si sta rapidamente avvicinando e sia Luke Cage che Iron Fist pare stiano per tornare ai Marvel Studios, sempre ammesso che in serbo non ci sia qualche sorpresa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...