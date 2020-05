I fan di Justice League distruggono le loro copie home-video per celebrare l’annuncio della Snyder Cut

I fan di Justice League delusi dal taglio cinematografico del film stanno distruggendo le loro copie Blu-ray e DVD del film per celebrare l’annuncio della Snyder Cut.

All’inizio di questa settimana, Warner Bros. e Snyder hanno annunciato che la Snyder Cut di Justice League sarebbe arrivata su HBO Max nel 2021, confermando i rumor comparsi online circa il fatto che il progetto era in programma per il rilascio. I fan hanno chiesto a gran voce che la visione originale di Snyder per il progetto si concretizzasse dopo che il regista è stato sostituito da Joss Whedon durante la produzione del film a causa di una tragedia familiare.

Ma poco più di due anni e mezzo dopo, lo studio ha finalmente riconosciuto un premio ai sostenitori della campagna #ReleaseTheSnyderCut, prendendo a lavorare con Snyder per dare vita a questa visione.

Per “festeggiare”, i fan hanno preso d’assalto i social media con video che li ritraggono mentre distruggono le loro copie Blu-ray e DVD di Justice League.

Potete vedere queste “celebrazioni” nei tweet qui sotto:

Wb forgive me but this hast to burn🙈🙈🙈🙈😬 pic.twitter.com/RkpcphdBae — Drizzd #I❤️ZS Green Lantern 💚 (@Drizzdhelpsrel1) May 21, 2020

A Liga da Justiça do Zack Snyder vai ser lançada em 2021. Eu:#JusticeLeague#ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/QCR12iYKPw — Jonny Sales (GeekBarba) (@geekbarba) May 20, 2020

