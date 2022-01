I fan di Star Wars chiedono a Bryce Dallas Howard di dirigere il prossimo film di Star Wars

I fan di Star Wars chiedono a Bryce Dallas Howard di dirigere il prossimo film di Star Wars dopo il suo ultimo lavoro sull’episodio 5 di The Book Of Boba Fett.

La serie fa seguito alla reintroduzione del leggendario cacciatore di taglie di Temuera Morrison nella stagione 2 di The Mandalorian, e le cronache del suo ritorno su Tatooine per prendere il controllo del sottobosco criminale lasciato libero da Jaba the Hutt.

Scritta da Jon Favreau e Dave Filoni, la nuova serie Disney+ è uno dei numerosi progetti di Star Wars progettati per i fan.

L’episodio 5 di The Book of Boba Fett, intitolato “The Return Of The Mandalorian”, ha visto la ricomparsa dei personaggi e delle trame della precedente serie di Star Wars, con il Din Djarin di Pedro Pascal che riemerge come il preferito dai fan. L’epopea di 50 minuti è stata diretta da Bryce Dallas Howard, che in precedenza aveva diretto un episodio per le 2 stagioni di The Mandalorian. Howard, un acclamata attrice e regista, è la figlia del regista e attore Ron Howard. Tuttavia, è famosa per la sua carriera a Hollywood recitando in film importanti da Spider-Man 3 al franchise di Jurassic World.

Come regista di questo nuovo episodio di Boba Fett, pieno di azione spettacolare e dramma, Howard si è consolidata come una delle voci più forti dietro la telecamera nell’attuale arsenale di Star Wars.

Dopo l’uscita del nuovo episodio 5 di The Book of Boba Fett, i fan hanno usato Twitter per lodare la regia di Howard e chiedere alla star di dirigere il prossimo film di Star Wars. Un fan scrive: “Date a Bryce Dallas Howard la sua trilogia di Star Wars. Non sto più chiedendo”, mentre un altro dice: “[Howard] ha bisogno di dirigere un film di Star Wars”.

L’elogio arriva anche da tante altre voci del settore, con lo sceneggiatore Jeremy Slater che esprime il suo sostegno, dicendo che: “Sarei entusiasta di vedere Bryce Dallas Howard alla regia del prossimo film di Star Wars”.

Dai un’occhiata ai tweet e altro ancora qui di seguito:

get Bryce Dallas Howard her own Star Wars trilogy. i am no longer asking pic.twitter.com/qRjJghm3X9 — shazil (@skywalkerZIARA) January 26, 2022

I’d be thrilled if they gave Bryce Dallas Howard the next Star Wars movie. She’s currently running circles around everyone else. — Jeremy Slater (@jerslater) January 27, 2022

Bryce Dallas Howard deserves to direct her own Star Wars Trilogy pic.twitter.com/Tq3GUvRUxs — Darth Charmant (@ArabHashEater) January 26, 2022

I’ve said it two times before and this is a third time but, Bryce Dallas Howard needs to direct a Star Wars movie. #BookofBobaFett — Hunter (@SpicyAtreides) January 26, 2022

Can Bryce Dallas Howard just be given a Star Wars feature film already? — Riley Silverman (@rileyjsilverman) January 26, 2022

Gli amati contributi di Howard all’universo di Star Wars non sono ancora finiti. La regista tornerà ancora una volta per un episodio della stagione 3 di The Mandalorian, quindi il pubblico può aspettarsi ancora emozioni e omaggi visivi in ​​abbondanza.

Fino ad allora, tuttavia, i fan di Howard possono vederla tornare davanti alla telecamera mentre si unisce a Chris Pratt in Jurassic World: Dominion. Ci sono molte opzioni per la regista riguardo a possibili progetti a tema Star Wars, tuttavia, con serie come Ahsoka, Obi-Wan Kenobi e The Acolyte ancora in arrivo, probabilmente ci vorrà molto tempo prima che arrivi un nuovo film.

