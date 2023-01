I fan di Warrior Nun insorgono contro Netflix su Twitter con la frase: “Netflix correggi il tuo errore”

I fan di Warrior Nun si sono rivolti a Twitter per inviare un messaggio allo streamer che ha cancellato il loro amato show: NETFLIX CORREGGI IL TUO ERRORE.

Se ti stai chiedendo perché “NETFLIX CORREGGI IL TUO ERRORE” è di tendenza, ci sono un sacco di fan di Warrior Nun su Twitter più che felici di rispondere a questa domanda con l’azione, non con le parole.

Poco più di un mese dopo che il creatore e showrunner della serie Simon Barry ha confermato che la suora guerriera di Alba Baptista non sarebbe tornata su Netflix per la terza stagione, i fan si sono rivolti ai social media per assicurarsi che il lo streamer sapesse di aver commesso un errore. Ma, ehi, i fan di Warrior Nun sono disposti a perdonare e dimenticare se Netflix capirà il suo errore, come sostenuto dalla miriade di commenti.

Lo streamer è stato messo sotto pressione da spettatori e critici dei media che hanno messo in discussione il processo attraverso il quale Netflix prende decisioni sul rinnovo o la cancellazione delle serie, sostenendo che lo streamer non ha dato a molte serie l’opportunità di far crescere il proprio fandom.

Nel dicembre del 2022, Netflix ha preso la decisione di cancellare la serie drammatica d’azione per una terza stagione. Ma i fan appassionati dello show si sono rifiutati di accettare la notizia e andare avanti, organizzando una campagna #SaveWarriorNun. Simon Barry stesso ha offerto ai fan speranza e incoraggiamento per continuare la lotta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...