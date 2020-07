I fan speculano sul casting di Emily Rudd per l’adattamento live-action Netflix di One Piece

Netflix ha fatto passi avanti con l’adattamento live-action di One Piece da un po’ di tempo ormai, e i fan si chiedono quando riceveranno un aggiornamento sul progetto.

Con il team creativo a bordo, è solo una questione di tempo prima One Piece riveli i membri del cast principale, e alcuni fan credono di aver trovato un potenziale candidato per interpretare Nami. E se questi internettiani hanno ragione, potrebbero essere sulla buona strada per diventare loro stessi dei pirati.

Di recente, un utente twitter ha incontrato i fan online per condividere alcune curiose informazioni con i fan. Si scopre che il netizen stava controllando l’elenco delle persone che lo showrunner Steven Maeda segue su Twitter, ed è stato li che è apparsa l’attrice Emily Rudd. Qui che le cose diventano piuttosto interessanti.

Il fandom ha spesso citato l’attrice come possibile candidata per interpretare Nami, dato il suo aspetto. È anche una fan degli anime poiché le sue pagine sui social media sono piene di riferimenti otaku e altro ancora. Su Instagram, l’attrice ha persino pubblicato reaction GIF di Nami, e questo ha reso i fan ancora più interessati a lei nel ruolo della piratessa.

Steven Maeda followed Emily Rudd on Twitter. Emily is a popular suggestion to play Nami & as a Nami stan i’d be perfectly fine with this 🍊 pic.twitter.com/cyGLGONZ3W — ֍🪀֍ (@25thKiichi) July 8, 2020

Su Twitter, Rudd ha preso a seguire Maeda. La mossa ha convinto alcuni fan che l’attrice è stata effettivamente in trattative per il ruolo, ma non c’è una parola ufficiale sull’argomento. Netflix ha taciuto su qualsiasi possibilità di casting per One Piece, quindi i fan hanno poco su cui speculare.

È difficile dire quando One Piece riuscirà a mostrare il proprio cast a causa della pandemia in corso, ma i fan sperano che presto avranno notizie. Il team di social media dietro l’adattamento è stato sempre più presente su Twitter, quindi forse i fan sentiranno qualcosa prima che finisca l’estate.

