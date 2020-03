I finali di stagione di Supernatural, The Flash e Legacy sono ritardati a causa del Coronavirus

Come sapete, i fan di Supernatural dovranno aspettare ancora un po’ per scoprire come finisce lo show.

Né Supernatural, né The Flash, né Legacy saranno in grado di terminare le loro stagioni attuali nel periodo inizialmente previsto. Tutte e tre le serie CW sono state tra le centinaia che sono state costrette a interrompere la produzione a causa del coronavirus, il che significa che non sono state in grado di completare le riprese e che i loro finali di stagione sono stati ritardati a un tempo indeterminato più tardi nel 2020, secondo Variety.

L’episodio del 26 marzo di Legacies, che è stato l’ultimo a completare le riprese prima dello stop, sarà il suo finale per un po’ in quanto fonti affermano che il piano per il dramma fantasy è attualmente di tornare con il finale della stagione 2 una volta che la produzione riprenderà più tardi quest’anno. Dal 16 aprile, Legacies sarà sostituito nella fascia oraria di giovedì alle 21:00 da In The Dark, la cui premiere della seconda stagione è stata anticipata per colmare il gap di programmazione.

Sul fronte The Flash, lo show DC ha abbastanza episodi completati per durare fino al 19 maggio, tuttavia, anche lui andrà in pausa con la speranza di tornare a finire la stagione 6 più tardi nel 2020. A sostituirlo martedì 8 sarà il nuovo dramma Stargirl, che sta cambiando la sua data di anteprima anticipandola di una settimana. Stargirl sarà presentato in anteprima un giorno dopo il suo debutto digitale sulla piattaforma DC Universe.

Il co-showrunner di Supernatural, Andrew Dabb, ha spiegato su Twitter all’inizio di questa settimana che lo show è stato girato fino all’episodio 18 della sua quindicesima e ultima stagione, ma che i suoi “reparti di effetti visivi e sonori sono stati chiusi a causa dello scoppio del Coronavirus. Quindi, in questo momento, gli episodi non possono essere finiti”. A partire dal 30 marzo, gli episodi di Supernatural saranno sostituiti da un episodio originale di Whose Line Is It Anyway nella fascia oraria delle 20:00.

