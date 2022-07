I fratelli Russo difendono la Zack Snyder’s Justice League descrivendola come l’unica versione del film da vedere

Tutti conoscono la storia dietro Justice League.

Dopo la morte di sua figlia, è stato annunciato che Zack Snyder si sarebbe ritirato dal film, e dopo la Warner ha assunto Joss Whedon per il ruolo di nuovo regista. Il film è stato poi sottoposto a nuove riprese che hanno macellato la visione di Snyder del progetto. I fan quindi hanno poi dato inizio a una campagna volta a ricevere la visione del regista del film, creando un hashtag che ricordiamo è stato anche utilizzato per raccogliere fondi contro il suicidio. Snyder in seguito ha fatto un accordo per finire la sua versione del film, mentre il resto era storia.

Alcune persone si sono chieste come sarebbe andata se Joe e Anthony Russo avessero diretto Justice League, ma i registi hanno apertamente rifiutato la cosa, dicendo che non potrebbero vedere nessuno se non Zack Snyder a dirigere il film.

Apparsi in un recente video per WIRED, i registi di Avengers: Endgame hanno elogiato la Justice League di Zack Snyder: “Non so come rispondere a questo“, ha detto Anthony. “Guarda la Snyder Cut. Qullo è il taglio definitivo“. Joe ha continuato rivelando che quella è l’unica versione del film che pensa dovreste vedere: “Sì, non hai bisogno di vedere nient’altro”.

Qui sotto potete vedere l’intervista:

