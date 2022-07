I fratelli Russo elogiano in franchise di Uncharted e The Last of Us della Naughty Dog

I registi di Avengers: Endgame e The Grey Man di Netflix, i Fratelli Russo, hanno dato un’occhiata ad alcune delle migliori sequenze dei videogiochi e hanno offerto un sacco di lodi ai franchise di di Uncharted e The Last of Us.

Naughty Dog è stato regolarmente elogiato dalla comunità dei gamer per la sua capacità di raccontare storie cinematografiche incredibilmente guidate dai personaggi, senza sacrificare il gameplay, davvero fantastico e coinvolgente.

La Naughty Dog è ampiamente considerata una delle migliori case di sviluppo di videogiochi al lavoro oggi, anche se ha recentemente iniziato a ricevere alcune critiche per il remake di The Last of Us Part 1.

Gli acclamati registi Joe e Anthony Russo, le menti dietro Avengers: Endgame e il recente film d’azione Netflix The Grey Man, hanno parlato con IGN dando un’occhiata ad alcune delle migliori scene dei videogiochi, in particolare quelle di inseguimento. I registi hanno avuto molte cose fantastiche da dire sui due grandi franchise di Naughty Dog, Uncharted e The Last of Us. In particolare, Joe Russo ha dichiarato: “Uncharted è probabilmente uno dei migliori franchise di giochi d’azione di tutti i tempi”.

Per quanto riguarda la serie survival horror di Naughty Dog, Joe ha chiamato The Last of Us Part II “uno dei più grandi giochi mai realizzati.” Ha anche fatto notare che la scena con Abby che scappa dal Re dei Ratti in ospedale prende a piene mani dal “playbook di [Steven] Spielberg”, il che è un complimento niente male. I due erano piuttosto affascinati dalla sequenza, richiamando l’attenzione su tutte le tecniche usate per creare tensione e paura in una scena come quella.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...