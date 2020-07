I fratelli Russo hanno dato la loro opinione circa il rilascio della Snyder Cut

I registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, hanno recentemente offerto la loro opinione circa come si sentono riguardo alla Justice League di Zack Snyder in uscita su HBO Max.

Joe Russo ha chiarito in modo inequivocabile i suoi sentimenti sull’argomento, dicendo: “Penso che sia sempre bello quando la visione originale di un regista riesce a farsi strada sullo schermo”. Il regista ha anche ribadito qualcosa che sia lui che Anthony hanno sempre sostenuto: a differenza della Warner Bros., i Marvel Studios sono sempre per la “The Russo Cuts” dei film che hanno realizzato.

“Siamo stati molto, molto fortunati nelle nostre carriere, perché tutto ciò che abbiamo fatto per la Marvel, erano semplicemente i nostri tagli da regista.”

Joe Russo ha continuato a spiegare più della sua esperienza lavorando con Marvel, durante la sua intervista con CBM:

“Loro [Marvel] sono stati molto gentili e deferenti, e molto favorevoli alla nostra visione di quei film, e non c’è niente che è stato lasciato sul pavimento della sala di montaggio che improvvisamente vorremmo tornare in quei film. Abbiamo lavorato molto duramente su ciò che l’attuale taglio di quei i film sono, quindi siamo molto fortunati ad aver pubblicato il nostro taglio da regista per tutti e quattro questi film.”

I Russo Bros. ha diretto Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019) per Marvel Studios. Durante le esaurienti interviste con la stampa per tutti e quattro questi film, i Russo hanno descritto il loro processo, che sostanzialmente si riduce a fare una furiosa revisione e pianificazione con i dirigenti della Marvel e il team di scrittura durante la fase di pre-produzione.

Le possibilità vengono esplorate e successivamente scartate e / o riviste; quando iniziano le riprese, i Russo hanno una visione ben tracciata e quindi utilizzano la stragrande maggioranza di ciò che girano.

