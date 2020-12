I fratelli Russo ricordano Chadwick Boseman e il loro rapporto professionale

A distanza di quasi quattro mesi dalla scomparsa, i fratelli Russo ricordano Chadwick Boseman e il loro rapporto professionale.

Ancora è difficile pensare che a soli 44 anni è scomparso l’attore Chadwick Boseman a causa di un cancro all’intestino. Attore che ha regalato nel corso della sua carriera delle perfomance meravigliose, ma che piaccia o meno è innegabile che verrà ricordato per esser stato il T’Challa / Black Panther nel Marvel Cinematic Universe.

Viene introdotto nei panni del personaggio in Civil War dei fratelli Russo, per poi debuttare ufficialmente con il proprio stand alone, Black Panther, che distrusse tutto ottenendo un successo mondiale che lo portò ad essere nominato anche agli Oscar del 2019 come miglior film.

Il personaggio apparirà per l’ultima volta sul grande schermo con Infinity War e Endgame, anch’essi diretti dai Russo. Inutile dire che i due fratelli cineasti hanno fatto tanto per rendere Boseman il simbolo che è oggi e che sempre sarà, e proprio quest’oggi vi riportiamo un’intervista fatta ai Russo nella quale parlano di come hanno lavorato con Boseman.

Durante un’intervista, i Russo hanno rivelato che lavorare con Boseman è stata una gran bella sfida a causa della dedizione che l’attore metteva per entrare nel personaggio e per renderlo il più sfaccettato possibile. In particolar modo, Boseman lavorò tantissimo per trovare l’accento africano giusto da dare al personaggio di T’Challa:

È un dettaglio molto semplice, ma nelle prime fasi di produzione di Civil War, nel quale appariva per la prima volta nei panni di Black Panther, è stato difficile lavorare con lui per trovare quello specifico accento africano, quella specifica versione dell’Africa che cercavamo di creare con la fittizia Wakanda. E quando trovò l’accento del personaggio l’ha mantenuto per tutta la fase delle riprese e anche quando non stavamo girando. Parlava solamente come T’Challa. Credo che ciò basti per far capire quanto fosse dedito alla costruzione del personaggio e come ci si è voluto mantenere vicino durante l’intero processo creativo. È incredibilmente ammirevole quando trovi qualcuno che si impegna così tanto e che mette ogni suo sforzo e una parte di sé in qualcosa che sta facendo, e questo lo si vede sul grande schermo. Senti qualcosa di diverso quando lo guardi recitare, non solo con T’Challa ma in tutti i suoi ruoli. Era un’ispirazione incredibile, un incedibile essere umano, la massima rappresentazione di professionalià e di artista. Siamo grati del tempo che abbiamo trascorso insieme.

Inoltre, andando avanti con l’intervista, Joe Russo in particolare ha parlato di come Boseman non volesse che la sua malattia fosse messa in primo piano e che non venisse mai menzionata:

Aveva un’incredibile integrità. Era tosto, artistico, un elegante essere umano col quale era semplicemente un piacere stare insieme e lavorare. Come ha detto Anth, non era solo un attore ma bensì un cineasta. Sapeva cosa significa fare cinema. Capiva lo storytelling. Credo che la cosa più stressante fossero le persone che hanno lavorato con lui per gli ultimi sei anni nei diversi progetti, ovvero di come ha affrontato la sua malattia ed è stato così coraggioso dimostrando la sua integrità, perché mette da parte qualsiasi tipo di problema personale per quello che riconosceva come un momento storico capendo cosa significasse Black Panther per il mondo. Non credo che volesse che la sua malattia divenisse una storia. Voleva che Black Panther e tutto il suo cast fosse storia. E questa è una delle cose più coraggiose che abbia mai visto, e che abbiamo affrontato ad un livello molto personale.

Purtroppo ancora adesso non se ne va l’amaro dalla bocca, pensando a quante altre grandi perfomance ci avrebbe potuto regalare Boseman in futuro.

Fonte: Heroic Hollywood

