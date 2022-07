I Metallica e Joseph Quinn suonano assieme Master of Puppets in un BTS dal Lollapalooza

La storia metal dell’anno finalmente arriva al suo culmine con l’incontro fra i Metallica e lo stesso interprete di Eddie Munson dalla serie Stranger Things. I cinque hanno deliziato i fan con un bellissimo momento tutti insieme, prima di suonare Master Of Puppets.

In un nuovo video pubblicato da Netflix, Quinn viene mostrato nel backstage del festival Lollapalooza rivelando che stava per incontrare la più grande band trash metal. Prima che possa suonare con loro coronando un piccolo sogno personale, si scopre che James Hetfield è un grande fan di Stranger Things, e lo è stato sin dalla prima stagione, rivelando che guardare lo spettacolo è stata in realtà una “esperienza di legame” per lui e i suoi figli.

Potete vedere il video qui sotto:

Stranger Things 4 riprende sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze, il nostro gruppo di amici viene separato per la prima volta e dovrà far largo tra le complessità del liceo che non rendono le cose più facili. In questo momento di vulnerabilità, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge, dando forma ad un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Undici, alias Jane Hopper (Brown), da allora si è trasferita in California con la famiglia Byers, composta da mamma Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Heaton) e Will (Schnapp). Nel Midwest, Mike (Wolfhard), Dustin (Matarazzo) e Lucas (McLaughlin) devono affrontare i cambiamenti del liceo; e in Russia, il destino del presunto morto Jim Hopper (David Harbour) è in bilico.

Le guest star di ritorno includono Sadie Sink nei panni di Max, Natalia Dyer nei panni di Nancy, Cara Buono nei panni di sua madre Karen, Priah Ferguson nei panni della sorellina di Lucas, Erica e Maya Hawke nei panni di Robin, che sta ancora lavorando al fianco di Steve di Joe Keery, questa volta in una videoteca di Hawkins. Anche il teorico della cospirazione di Brett Gelman, Murray, torna per aiutare Joyce Byers (Ryder) a decifrare il mistero di dove si trovi Hopper. La stagione 4 porta anche nuovi membri nel cast, tra cui Joseph Quinn nei panni del metallaro Eddie Munson, il più grande dungeon master della Hawkins High, e Argyle di Eduardo Franco, un rilassato stoner californiano che diventa il miglior amico di Jonathan nella West Coast. Gli showrunner Duffer Brothers hanno anche arruolato l’icona di “Nightmare on Elm Street” Robert Englund per un’apparizione come ospite nella stagione.

La parte 2 è arrivata su Netflix il 1° luglio 2022.

