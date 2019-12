I migliori Blockbuster del 2019

Anche quest’anno torniamo con la classifica dei migliori blockbuster del 2019. Una classifica che conta di fattori ben particolari che consentono ai film di esser inseriti in questa classifica:

Per potersi definire blockbuster devono aver incassato almeno 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Devono esser usciti nelle sale italiane nel lasso di tempo che va dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 (film Netflix non verranno pertanto contati). Devono essermi piaciuti almeno un minimo. La classifica andrà, infatti, da quello che ho gradito meno a quello che invece ho amato in tutto e per tutto. Quindi se non troverete un dato film in questa classifica o non mi è piaciuto, oppure non sono riuscito a vederlo in sala.

Vi ricordo quindi che, come ogni classifica su questo mondo, il puro gusto personale è un elemento più che essenziale. Pertanto se non vi trovate d’accordo con la nostra classifica, beh, discutiamone nei commenti!

Detto ciò, non indugiamo oltre e iniziamo col primo film!

Dumbo (2019), di Tim Burton

I remake live-action Disney hanno veramente rotto tanto il cazzo, ma Tim Burton rimane sempre Tim Burton, ed anche se questo Dumbo si perde nel terzo atto con una storia fin troppo puerile e stereotipata, quanto meno riesce nel reinventare la storia originale, nel cercare di dare un qualcosa di diverso rispetto alla pellicola del 1941, perché questo devono fare i remake. Altrimenti mi vado a rivedere il film originale e buona notte. Ma nonostante la presenza di diversi temi cari al regista statunitense, primo su tutti l’emarginazione del diverso, il film risulta essere privo di quel pathos e di quell’atmosfera degna di una pellicola firmata Burton, come se la Disney abbia tarpato le ali al regista per evitare che potesse creare qualcosa di troppo rischioso e lontano dal pubblico a cui si vogliono rivolgere. Soprattutto per quanto riguarda la storica sequenza degli elefanti rosa, qui resa in modo fin troppo sciatto e mille volte meno folle e visionaria della sequenza del film originale, che a distanza di quasi settant’anni risulta essere ancora una capolavoro assoluto dell’animazione. Poteva essere un film della Madonna, ma ciò nonostante direi che è una grande vittoria se calcoliamo il tipo di remake live-action che vengono prodotti ogni anno e che incassano una quantità di soldi imbarazzante.

Scary stories to tell in the dark, di André Øvredal

In un periodo in cui l’horror commerciale comprende solo marchettate per ragazzini rincoglioniti, Scary stories to tell in the dark, ben lontano dall’essere un capolavoro, o l’horror più interessante dell’anno, figuriamoci degli ultimi anni, risulta essere nonostante tutto uno degli horror commerciali più importanti del momento. Parliamo di una pellicola che non si prende sul serio, senza troppe pretese, che punta a spaventare lo spettatore con degli jump scare a buon mercato, ma l’ambientazione sociale, il finale tutt’altro che idilliaco, l’orrore che si nasconde dentro l’essere umano più che nei mostri, e lo spirito di avventura e amicizia che caratterizza la storia, rendono questo film molto godibile. In pratica un film che mischia l’horror con la passione che pervade i film della Amblin degli anni ’80, con i quali siamo cresciuti, con i quali abbiamo fatto i primi passi all’interno del mondo del cinema. Magari grazie a Scary stories to tell in the dark, che ricordiamo vanta di un soggetto firmato da Guillermo del Toro (la cui presenza si fa sentire non poco nelle atmosfere gotiche e nella realizzazione delle creature) i giovanissimi si appassioneranno all’horror di un certo livello, e magari anche, in futuro, ad un cinema molto più ricercato e sperimentale. O forse sono io che sogno troppo?

Detective Pikachu, di Rob Letterman

I Pokémon approdano per la prima volta sul grande schermo in live-action con un film semplicemente delizioso. Rob Letterman ci presenta una storia ricca di cuore, di umorismo, ma soprattutto di cinema. L’ispirazione al cinema cyberpunk, con capostipite Blade Runner, si percepisce in ogni singola inquadratura e scenografia, con tanto di fotografia bella vintage caratterizzata da una tanto straordinaria quanto inaspettata pellicola 35mm, che permette al colore di essere particolarmente organico, vivo e vero. Effetto che rende la CGI dei celebri Pokémon semplicemente meravigliosa (con qualche piccolo essere di pongo fintissimo in giusto un paio di inquadrature), che visti sul grande schermo in live-action, va detto, fanno un certo effetto. Divertentissimo il personaggio di Pikachu, perfettamente plasmato sulla personalità del suo interprete, Ryan Reynolds, e che in qualche modo scimmiotta il Ted dell’omonimo film di Seth McFarlane. Un personaggio piuttosto adulto per il tipo di film di cui parliamo, quasi noir, ci mancava solo che fumasse, che entra nel cuore dello spettatore dopo la prima apparizione. Sicuramente Detective Pikachu risulta essere il miglior film tratto da un videogioco grazie alla sua volontà di voler accontentare i fan di vecchia data di questo franchise, ma soprattutto di voler fare del’arte rifacendosi a grandi capolavori del cinema.

Godzilla: King of the Monsters, di Michael Dougherty

Sequel di quel gran film che è il Godzilla di Gareth Edwards, la pellicola di Dougherty ne prende le distanze, abbandonando l’approccio realistico per rendere omaggio al cinema kaiju giapponese in tutta la sua tamarra bellezza. Un film che prende la figura di Godzilla e la occidentalizza a tal punto da non trattare tematiche come il nucleare e la potenza della natura, che vengono solamente impiegate come banale sfondo per le storia dei protagonisti. Una storia facilona che però riesce nell’intrattenere grazie ad un impianto tecnico veramente colossale. Dougherty ritrae tutta la potenza dei kaiju con molti campi lunghissimi, con una fotografia quasi radioattiva, una colonna sonora che riporta in auge le leggendarie sinfonie di Akira Ifukube, e una CGI semplicemente da urlo nonostante la sua costante presenza. Sarà che ho sempre amato Godzilla, ma questo film, nonostante non eguagli manco per sbaglio il suo predecessore, diverte da morire.

Captain Marvel, di Anna Boden e Ryan Fleck

Anni ’90, spazio e mutaforma. Captain Marvel porta un po’ di aria fresca all’interno di un universo cinematografico con un personaggio energico, carismatico e potente sotto tutti i punti di vista. Caratteristiche che vengono ben mostrate da una buona perfomance della talentuosissima Brie Larson. Il duo Boden / Fleck mette in gioco una regia ricca di pathos, con degli espedienti di montaggio e visivi veramente molto interessanti, grazie all’uso di scenografie non digitali e di effetti speciali, senza nulla togliere a quelli visivi che sono di buona fattura. La trama risulta sicuramente un po’ banale, ma ciò nonostante appassiona e diverte, grazie anche ai memorabili personaggi secondari. Per concludere, il film non può che gasare nel terzo atto con l’esplosione di potere da parte di Capitan Marvel, accompagnata da una colonna sonora ben curata, con un tema riconoscibile, ed una fotografia di fuoco. Di certo non un film particolarmente memorabile, ma dentro lo spettatore lascia molto di più rispetto ad uno sciatto Spider-Man: Far From Home.

Frozen II – Il segreto di Arendelle (Frozen II), di Chris Buck e Jennifer Lee

A distanza di sei anni dall’uscita del jackpot disneyano Frozen, Chris Buck e Jennifer Lee tornano in questo mondo fantasy norreno per raccontare una storia decisamente più matura e in grado di soddisfare una fetta di pubblico ben più ampia, grazie ad un’atmosfera d’avventura fantasy di ispirazione tolkieniana. Frozen II racconta di personaggi alla ricerca di qualcosa, alla ricerca della realizzazione di sé attraverso il viaggio e l’esplorazione di questo mondo che sei anni fa venne creato solo per raccontare una raffinata, seppur stereotipata e un po’ stucchevole, storia d’amore tra due sorelle, ma che stavolta si mostra in tutta la sua meravigliosa mitologia. Il tutto raccontato con una regia decisamente più interessante del primo film, con movimenti di macchina e fotografia molto più vicine ad un linguaggio cinematografico live-action che, insieme alla colonna sonora e al montaggio, regalano allo spettatore, anche quello che ha odiato Frozen, un’esperienza divertente, emozionante, e sicuramente da godere appieno sul grande schermo.

Avengers: Endgame, di Anthony e Joe Russo

Che piaccia o meno, Endgame è storia del cinema sotto tantissimi aspetti. Per essere il film che incassato di più nella storia del cinema, per essere quello col budget più alto di sempre, ma soprattutto per essere l’epico e irripetibile culmine di un mega progetto durato dieci anni. Se è arrivato fin qua ci sarà un motivo: è un parco giochi, vero, ma Dio mi fulmini seduta stante se ogni volta che lo vedo non mi gaso e mi diverto come un dannato bambino. Anche se non sembrerebbe, i Russo registicamente ci sanno fare eccome, con dei piani sequenza meravigliosi e una composizione dell’immagine, insieme al montaggio e all’immortale colonna sonora di Alan Silvestri, che raggiunge un pathos che si ricorda vagamente quello de Il ritorno del re. Un film che sicuramente non si regge sulle proprie gambe, ma per essere quello che deve essere è sensazionale, con dei personaggi che raggiungono l’apice del loro arco narrativo, messi in difficoltà tra l’essere dei supereroi e dei semplici esseri umani con emozioni e dilemmi, interpreti da un cast in forma smagliante; Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson su tutti. È tutt’altro che un film perfetto, diamine a livello di sceneggiatura abbiamo diversi problemi non di poco conto, ma per me a fine visione è impossibile non commuoversi ogni volta. Fino alla fine dei mid-credits.

Green Book, di Peter Farrelly

Grande vincitore agli Oscar 2019, Green Book risulta essere una commedia diretta con grande cura, che dipinge con colori molto acquerellosi l’America degli anni ’60, con il duo Viggo Mortensen / Mahershala Ali come punta di diamante della pellicola; in particolare Mortensen che ruba completamente la scena con la sua parlata italo-americana cafonissima e divertentissima. Un film che si regge interamente sulle perfomance degli attori, peccato per una sceneggiatura scritta sì bene, per quanto riguarda la storia che viene narrata e i personaggi che ci vengono mostrati, ma che risulta essere la bandiera della superficialità e della retorica statunitense il cui scopo è semplicemente quello di vincere insulse statuette d’oro, trattando con disinteresse alcuni argomenti che avrebbero necessitato di ben più tempo. Detto ciò, il film scalda il cuore ogni volta che lo si vede, affrontando la tematica del razzismo con leggerezza, anche se tralasciando delle questioni che sarebbe stato meglio approfondire.

Ad Astra, di James Gray

Discusso in lungo e in largo, Ad Astra di James Gray è sicuramente un film… particolare. Una pellicola che rivisita in chiave fantascientifica la storia di Cuore di tenebra, divenendo una sorta di versione impoverita di Apocalypse now nello spazio, con un Brad Pitt pronto a scontrarsi con il cosmo, e sé stesso, per superare una depressione e un nichilismo che lo stanno consumando all’interno. Un film che sicuramente si prende troppo, ma veramente troppo, sul serio, credendosi un trattato di psicologia / filosofia incredibile, ed è un’arroganza da parte di Gray che sicuramente stucca. Detto ciò, e calcolando le grosse ingenuità della sceneggiatura, la pellicola merita assolutamente una visione già solo per l’aspetto visivo e sonoro, con una ricostruzione piuttosto fedele dei viaggi spaziali, ma anche per diversi spunti di riflessione quali l’uomo che cade sempre nelle proprie trappole, ma anche l’uomo che deve godere appieno di tutto quello che ha perché incredibilmente solo in un universo gelido e privo di vita (fino a prova contraria). Di certo non un capolavoro, ma un film che dentro lo spettatore lascia qualcosa di forte e che sicuramente va rivisto per gustarselo in tutte le sue chiavi di lettura.

John Wick 3 – Parabellum, di Chad Stahelski

In un mondo dove l’action è ridotto a macchine che volano a destra e a sinistra, e a robottoni in CGI, un film come John Wick 3 non può che essere una manna dal cielo per l’industria cinematografica. Chad Stahelski continua a stupire con questo terzo capitolo della saga con protagonista un Keanu Reeves più cazzuto che mai, esplorando ancor di più questo mondo fumettoso presentato al pubblico ben cinque anni fa, andando anche a chiarire determinati aspetti del passato di John Wick, ma senza togliere l’aura di mistero che lo caratterizza. John Wick 3 è azione pura e nel senso più bello del termine: long take montati con un semplice campo-controcampo che permettono allo spettatore di ammirare le fantastiche coreografie dei personaggi, condite con una fotografia coloratissima al neon insieme ad una colonna sonora al cardiopalma che non risulta mai essere assordante e confusionaria. Una pellicola che chiaramente vive di tecnica, ma anche del mondo che è stato creato, dimostrando quindi di essere uno degli action più belli degli ultimi anni, il più bello della saga (fino ad ora) che ha ancora diverse cose da raccontare, da mostrare e da sparare.

The Mule, di Clint Eastwood

Dopo il mezzo flop di Ore 15:17 – Attacco al treno, il vecchio Clint, alla veneranda età di novant’anni, torna in gioco con un film meraviglioso a dir poco. Ancora una volta con questo The Mule ci troviamo di fronte ad un western contemporaneo di un’eleganza che solo il caro Eastwood è in grado di regalare. Un film che racconta la storia di un uomo reazionario, e innocentemente razzista, alienato dalla famiglia a causa del suo tossico narcisismo, ed egoismo, che lo porterà ad divenire un corriere del cartello messicano della droga, e che risulterà essere niente di meno che una sorta di auto-ritratto dello stesso Eastwood (che non a caso interpreta anche il personaggio). Un auto-ritratto che mostra tutte le singole debolezze del suo personaggio, ma ne ricorda anche l’umanità, il senso di colpa e l’amore che prova per la propria famiglia e non solo. Un uomo che in questo viaggio fatto di cocaina, prostitute, armi e minacce, arriverà a sfidare l’impensabile in un mondo dove il piombo e il sangue sono legge, affinché possa uscir fuori uno spiraglio di luce da un cuore apparentemente di pietra, rappresentato dalla straordinaria maschera tipica del vecchio Eastwood.

Knives Out, di Rian Johnson

Dalla geniale mente de Gli ultimi Jedi, arriva uno dei thriller meglio riusciti e più sovversivi degli ultimi anni. Esattamente come per l’ottavo capitolo della saga di Star Wars, Rian Johnson racconta una storia incredibilmente classica, da tipico whodunnit, ma stravolgendo le regole alla base del genere affinché lo spettatore possa rimanere stupito anche fino all’ultimo secondo della storia, che vede protagonista un’avara ed ipocrita famiglia fin nel midollo, che continua ad esserlo anche nell’eccezione che conferma la regola. Una pellicola che mischia tradizione ed innovazione, con giochi di scatole cinesi, misteri dentro misteri, ricca di un umorismo incredibilmente americano ma con scenografie, fotografia e movimenti di macchina che non possono non ricordare un cinema britannico contemporaneo come quello di Edgar Wright, il cui carisma di certo traspare in personaggi come il detective Benoit Blanc, interpretato da uno straordinario Daniel Craig, che raccoglie tutti gli stereotipi del detective incredibilmente in gamba per, ancora una volta, distruggerli con grandissima classe.

Noi (Us), di Jordan Peele

Dopo il meraviglioso Get Out, con Noi Jordan Peele si riconferma come uno dei migliori registi horror attualmente in circolazione insieme ad Ari Aster e Robert Eggers, regalandoci una pellicola che ancora una volta ci parla dell’alienazione da sé, dell’estraniamento dell’essere umano nei confronti propri e degli altri, in linea con l’ambientazione storica della pellicola. Un film che inquieta da morire ma senza rinnegare una grottesca ironia che non rende il film ridicolo, o, come direbbe lo spettatore medio, trash, ma anzi più memorabile e tagliente, grazie soprattutto ad una regia che con i giusti movimenti di camera, e i giusti quadri, riesce sempre a trasmettere quello che vuole far percepire allo spettatore. Un ottimo lavoro di attori, che riescono perfettamente nell’interpretare due versioni diverse dello stesso personaggio, in particolare Lupita Nyong’o che rapisce completamente lo schermo per regalarci quella che è, per ora, la sua miglior prova d’attrice. Un cast all black che Peele sfrutta non per parlare di discriminazione razziale, ma semplicemente perché ama la cultura nera e vuole usarla per creare un linguaggio particolare ed inedito, usando pezzi hip-hop come I got 5 on it per trasformali in tracce musicali horror. Un regista e sceneggiatore con i contro cosiddetti, che per fortuna sta avendo successo e per questo spero continuerà a regalarci grandi opere di genere.

Glass, di M. Night Shyamalan

Capitolo conclusivo di una trilogia che non sapevamo di aver bisogno, per fortuna Shyamalan non molla la corda e conclude la trilogia dell’Eastrail 177 iniziata con Unbreakable quasi vent’anni fa. Anche questo film, snobatto un po’ da tutti, risulta essere uno dei migliori film supereroistici di sempre, con personaggi incredibilmente umani e vicini allo spettatore, resi tali dalla sceneggiatura e la regia di Shyamalan che tutto fanno meno che spettacolarizzare la storia. O almeno non come il pubblico generalista, geek, avrebbe voluto. David Dunn, la Bestia, Elijah Price, sono tutti personaggi con dei poteri soprannaturali ma mai esagerati; la super forza di Dunn gli permette di piegare il metallo, ma con fatica, e gli scontri fisici trai personaggi risultano essere dentro le righe, quasi più come una semplice scazzottata tra due uomini normali, ma ciò non ammazza assolutamente il pathos del film che viene mantenuto attraverso una regia fenomenale, un montaggio curatissimo, una fotografia fumettosa e surreale, ma mai esagerata, ed una colonna sonora che riesce perfettamente nel far oscillare il film tra il dramma, il thriller, il supereroistico classico ed anche l’horror. L’unica pecca veramente pesante della pellicola è quello di osare un po’ troppo nel cercare di trovare un colpo di scena tipico del cinema del regista di origini indiane, ma ciò nonostante Glass risulta essere uno dei blockbuster più belli dell’anno e la degna conclusione di una trilogia di cui non avevamo bisogno, ma che meritavamo.

Toy Story 4, di Josh Cooley

Bistrattato da molti, passato in sordina, ed è un gravissimo peccato per un film come Toy Story 4, che invece merita di essere discusso e celebrato esattamente com’è successo con i suoi predecessori. Josh Cooley ci ha voluto raccontare una storia incredibilmente noir, che può ricordare alle volte capolavori come Viale del tramonto di Billy Wilder con la sua atmosfera nostalgica e la figura della femme fatale rappresentata proprio da Bo Peep. Tutti elementi che rendono il film potente come pochi altri prodotti d’animazione grazie soprattutto alla regia di Cooley e alla fotografia, che riescono ad emulare perfettamente, come nessun altro film animato, l’effetto di una camera e delle lenti che si possano usare, arrivando anche ad usare delle lenti anamorfiche quando in realtà non si nemmeno una camera da presa effettiva su un set inesistente! Toy Story 4 risulta quindi essere un vero e proprio pezzo di storia esattamente come i precedenti proprio perché ha portato ancora una volta la tecnica dell’animazione ad un livello successivo, permettendo a questa branca del cinema di poter sfruttare i mezzi necessari per arrivare ad un linguaggio elevatissimo. Diffidate quindi da chi etichetta questo film come stupido e povero, perché magari alcuni personaggi a noi cari non avranno avuto il giusto spazio, ma non importa, perché questo era un film su Woody e per Woody, che con Bo Peep, Buzz e le new entry riesce a farci piangere, a farci ridere fino alle lacrime, e a farci crescere. Se questo mi dite che non è Toy Story, allora mi sa che qualcuno ha visto altri film.

Joker, di Todd Phillips

Parliamo chiaramente del film dell’anno: acclamato da critica e pubblico all’unanimità, incassi stratosferici, Joker è sicuramente il film che ha fatto, sta facendo, e farà parlare di più di questo 2019. Todd Phillips usa il celebre personaggio DC come pretesto per raccontare la storia di un uomo distrutto da una società capitalista e spietata come quella delle metropoli statunitensi dell’America reaganiana anni ’80 (perfettamente rappresentata da un Thomas Wayne più vero che mai). Un uomo la cui maschera da folle clown omicida non è nient’altro che specchio della società sua creatrice, che Phillips dipinge con una fotografia vintage e tossica su pellicola, ed una regia dentro le righe che riesce perfettamente a rappresentare una follia sopra le righe. Una regia che risente fortissimo della Nuova Hollywood scorsesiana attingendo a piene mani da capolavori quali Taxi Driver e Re per una notte, prendendo però anche qualcosina da opere ben più fondamentali quali Tempi moderni del caro Charlot (citato a più non posso nel film). Una Nuova Hollywood che rivive miracolosamente in un film rischioso per la Warner, ma che Todd Phillips è riuscito a rendere una pietra miliare del cinema contemporaneo grazie ad un Joaquin Phoenix narcisista che distrugge l’animo dello spettatore dopo la prima inquadratura con un semplice sorriso forzato. Di certo non siamo di fronte ad un capolavoro come molti dicono (e come ho detto io stesso ad una prima visione), a causa dell’essere fin troppo didascalico nel terzo atto, ma sicuramente uno dei cinefumetti più belli di sempre, che distrugge i fumetti per far largo all’arte a cui ogni cinefumetto appartiene: al Cinema. Sì, quello con la ‘C’ maiuscola.

C’era una volta a… Hollywood (Once upon a time in… Hollywood), di Quentin Tarantino

Considerato pretenzioso, capriccioso, lento e sconclusionato, ovviamente non poteva che essere il blockbuster dell’anno l’ultimo capolavoro firmato da quel genio che è Quentin Tarantino. C’era una volta a… Hollywood è la summa del cinema tarantiniano: pop, post-moderno, citazionista ed auto-citazionista, fiabesco, divertente e intelligente come poche altre opere ambientate in epoche passate e basate su storie realmente accadute. Un film nel quale Tarantino omaggia tutto il cinema che lo ha formato, dagli western all’italiana di Corbucci e Leone, al cinema d’azione di serie-B di Antonio Margheriti, senza tralasciare ovviamente il cinema di un certo Alfred Hitchcock, con un uso spropositato delle colonne sonore del leggendario compositore Bernard Herrmann. Non a caso all’interno di questo nono lungometraggio troviamo un po’ tutti gli stilemi del regista più amato del cinema contemporaneo, ma che risulta essere decisamente più maturo, riflessivo, conscio di sé e di questa meravigliosa arte, e soprattutto consapevole che presto la sua carriera da regista sta per finire. Un po’ come il The Irishman di Martin Scorsese, C’era una volta a… Hollywood è una sorta di malinconico canto del cigno di Quentin Tarantino, lo stesso film si riferisce ad un tempo passato che non tornerà più, ad un tipo di cinema che si fa sempre più raramente in questo mondo dove ricreare un’intera città sembra essere una cosa molto più se fatta al computer anziché con scenografie vere. Tarantino è consapevole di ciò è ci regala una favola rock ma realista ambientata in un mondo fatto di cinema, di star, di danza e di colori, senza però tralasciare il sangue, la violenza e la sporcizia che ha caratterizzato quel mondo, e che lo continua a caratterizzare. Quindi guardate, analizzate, studiate film come C’era una volta a… Hollywood, perché se credete che Tarantino sia solo tanto sangue e tanta azione, allora cari miei il suo cinema, e non solo, è bello che morto.

