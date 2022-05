I VFX Artist di Doctor Strange 2 parlano della creazione della sequenza del salto nel multiverso e di Gargantos

Il multiverso è un argomento caldo in questo momento. Da “Everything Everywhere All At Once” a “Star Trek” fino al DC Extended Universe, ogni storia multiversale porta con sé il proprio stile, regole e implicazioni sulla realtà.

Ora, mentre il Marvel Cinematic Universe punta la sua trama post-Endgame attraverso il multiverso, la posta in gioco cresce sempre di più. Creare i look multiversali strabilianti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness è un compito arduo per gli artisti VFX che hanno lavorato al progetto di Sam Raimi, ma l’innata flessibilità di queste storie consente all’espressione creativa di prosperare.

“La parte più difficile di questo tipo di progetto a volte non è l’esecuzione del lavoro in sé, ma è solo trovare ciò che vogliamo fare”, ha detto a Variety Alexis Wajsbrot di Framestore VFX. “Perché è così grande e potremmo avere così tante idee diverse. Ci sono moltissimi concetti diversi. Siamo molto, molto coinvolti nel processo creativo.”

Wajsbrot ha supervisionato la sua squadra al Framestore che era responsabile di alcune sequenze del nuovo film, inclusa la scena selvaggia del salto nel multiverso in cui Strange e America Chavez ne attraversano ben 20 in 40 secondi. La creazione di un tale sequenza ha richiesto un’immensa quantità di tempo, attenzione ai dettagli e creatività.

Olivier Dumont e Michael Perdew, artisti degli effetti visivi presso Luma Pictures responsabili della scena di combattimento di Gargantos all’inizio del film, condividono i pensieri di Wajsbrot sulle difficoltà di creare questi effetti multiversali.

“Quando si anima un essere umano e si hanno due gambe, è facile”, ha detto Dumont, supervisore VFX senior e direttore creativo di Luma, sulla creazione della creatura Gargantos. “Ma quando hai otto gambe da animare, è una sfida. E poi devi animarlo nel mezzo di una strada che è piena di elementi e molte cose con cui interagirà. Quindi quanto lontano vai in termini di lavoro? Stavo cercando di creare qualcosa che fosse così fumettoso ma anche il più reale possibile. Sai, non c’è niente che esista che assomigli a questo. Quindi nessuno ha alcun riferimento e può essere qualsiasi cosa.”

Perdew, produttore senior di VFX per Luma, ha una relazione personale con questo progetto da un po’ di tempo. Essendo un autoproclamato “idiota”, l’artista ha un’eccessiva familiarità con i fumetti della Marvel.

“Ho chiesto personalmente l’elemosina per questo personaggio per anni, dal 2014 circa”, ha detto Perdew. “E il personaggio nei fumetti ha due nomi: Gargantos è una variante di un altro personaggio chiamato Shuma-Gorath. Quindi, se vedi il design, è più un’allusione a quel personaggio.”

Fan come Perdew trascorrono ore a guardare i contenuti Marvel per cercare tutti gli easter egg che potrebbero essere presenti. Wajsbrot e il suo team hanno trascorso mesi e mesi a incorporare questi piccoli dettagli nella scena del salto multiversale, dove i fan avrebbero dovuto guardare fotogramma per fotogramma per notare le varie allusioni ai fumetti inclusi nei mondi alternativi. Nel mondo in bianco e nero, ad esempio, c’è un dirigibile sullo sfondo con il logo dell’Hydra sulla parte anteriore.

Da oggi finisce il ban spoiler per #DoctorStrange in the Multiverse of Madness pic.twitter.com/ZYfQp3FCC9 — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 28, 2022

Riferimenti come questi sono disseminati per tutta la sequenza, alcuni dei quali entusiasmeranno sicuramente gli amanti dei fumetti.

“Uno era un mondo di statue Inca, che è finito nel film perché Kevin Feige ha pensato: ‘Beh, quello potrebbe essere un mondo fantastico in cui inserire il Tribunale Vivente‘. Così quel mondo è diventato il mondo del Tribunale vivente”, ha spiegato Wajsbrot. Aggiunge: “Abbiamo proposto una giungla e Kevin Feige ha detto: ‘Beh, potrebbe essere bello se fosse Savage World’. È un mondo che esiste nell’Universo Marvel, quindi abbiamo dovuto aggiungere i dinosauri. Abbiamo dovuto modellare, strutturare, renderizzare e animare i dinosauri per due secondi, il che non è semplice.”

Mentre Wajsbrot non può confermare che il Tribunale vivente, un essere celeste quasi onnipotente dei fumetti, o Savage World siano davvero nel MCU, non c’è dubbio che la Marvel stia puntando il dito verso le infinte possibilità che il multiverso apre. In ciascuna di queste sequenze, tuttavia, dare tempo agli artisti è stato della massima importanza. Wajsbrot ha iniziato a lavorare al salto multiverso di 40 secondi nel settembre del 2020, quasi un anno e mezzo prima dell’uscita del film. Dumont e Perdew hanno avuto da sei a otto mesi per eseguire la scena dopo le riprese principali.

“Il tempo è la cosa più importante”, spiega Perdew. “E il modo migliore per ottenere tempo è avere un piano davvero pulito e chiaro.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...