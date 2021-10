IATSE Local 44 rivela che la pistola usata da Alec Baldwin sul set di Rust conteneva un proiettile vero

La cineasta Halyna Hutchins è stata uccisa sul set del New Mexico del film Rust con Alec Baldwin.

Lo IATSE Local 44, che copre gli attrezzisti di scena, ha inviato un’e-mail ai suoi membri venerdì mattina presto dicendo che la pistola usata nella scena conteneva “un proiettile vero” e che l’attrezzisti di scena della produzione non era un membro del sindacato Local 44.

Anche il regista Joel Souza è stato colpito e ferito da un proiettile ed è stato curato in un ospedale della zona prima di essere rilasciato.

Gli agenti dello sceriffo sono stati inviati al Bonanza Creek Ranch, una popolare location per le riprese a sud di Santa Fe, giovedì pomeriggio in risposta a una chiamata al 911 che ha segnalato una sparatoria sul set. Nessuna accusa è stata depositata e l’incidente rimane sotto inchiesta.

“L’ufficio dello sceriffo conferma che due persone sono state colpite sul set di Rust. Halyna Hutchins, 42 anni, direttore della fotografia e Joel Souza, 48, regista, sono stati colpiti da arma da fuoco quando un’arma è stata usata da Alec Baldwin, 68 anni, produttore e attore”, si legge in una dichiarazione del dipartimento dello sceriffo. “SM. Hutchins è stata trasportata, tramite elicottero, all’ospedale dell’Università del New Mexico, dove è stata dichiarata morta dal personale medico. Il signor Souza è stato trasportato in ambulanza al centro medico regionale Christus St. Vincent, dove è in cura per le ferite riportate. Questa indagine rimane aperta e attiva. Nessuna accusa è stata depositata in merito a questo incidente. I testimoni continuano ad essere interrogati dagli investigatori.”

Un funzionario del dipartimento dello sceriffo di Santa Fe ha detto che il “Sig. Baldwin è stato interrogato dagli investigatori e rilasciato“, aggiungendo che “non sono stati depositati arresti o accuse“.

Il portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, Juan Rios, ha dichiarato al New York Times che l’incidente è avvenuto nel mezzo di una scena che era in fase di prova o di ripresa: “Stiamo cercando di determinare in questo momento come e quale tipo di proiettile è stato utilizzato nell’arma da fuoco”, ha detto.

Nell’e-mail che IATSE Local 44 ha inviato ai suoi membri, il segretario-tesoriere Anthony Pawluc ha descritto l’evento come una “scarica accidentale di armi” in cui “un singolo colpo vivo è stato accidentalmente sparato sul set dall’attore protagonista, colpendo sia il direttore di Fotografia, Halnya Hutchins, membro del Local 600, e il regista Joel Souza. Il Local 44 ha confermato che i reparti di scena, scenografia, effetti speciali e costruzione erano composti da membri della crew del New Mexico. Non c’erano membri del Local 44“.

