If: la commedia fantasy di John Krasinski con Ryan Reynolds ottiene una data d’uscita

Il regista e protagonista di A Quiet Place, John Krasinski, dirigerà Ryan Reynolds in una commedia fantasy in uscita per la Paramount Pictures intitolata If.

Il film è stato originariamente annunciato con il titolo di Imaginary Friends. Il film doveva essere distribuito nelle sale il 17 novembre 2023, ma ora uscirà nelle sale il 24 maggio 2024.

La storia del film racconta la storia di un uomo “che può vedere e parlare con gli amici immaginari delle persone, facendo amicizia con coloro che sono stati dimenticati o scartati. Tuttavia, alcuni amici immaginari, privi di amore e amicizia, passano al lato oscuro e spetta al personaggio di Reynolds salvare il mondo da coloro che diventano malvagi”.

Oltre il suo compito alla regia, Krasinski ha anche scritto il film e reciterà in una parte. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Indiana Jones 5), Cailey Fleming (The Walking Dead, Loki), Louis Gossett Jr. (Watchmen, The Color Purple), Fiona Shaw (Harry Potter, Killing Eve), Alan S Kim (Minari), e Steve Carell.

