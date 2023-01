Il boss di Xbox vuole che lo show su Halo raggiunga le stesse vette del The Last of Us di HBO

Dopo tre episodi, The Last of Us della HBO ha chiaramente colpito gli spettatori, incluso il boss di Xbox Phil Spencer.

In una nuova intervista con IGN, Spencer ha definito la serie “fantastica” e ha elogiato il coinvolgimento del creatore Neil Druckmann. L’accoglienza della critica alla serie Halo della Paramount è stata un po’ contrastante quando ha debuttato lo scorso anno, con molti fan che hanno contestato le libertà creative prese dallo show.

IGN ha chiesto a Spencer se spera che il successo di The Last of Us possa ispirare gli showrunner di Halo a raggiungere traguardi simili.

“Voglio il meglio per tutto ciò su cui lavoriamo, incluse le serie televisive di Halo. Penso che ci siano alcune differenze lì, ma non credo che il punto della domanda: ‘Ehi, Last of Us è là fuori a settare un livello incredibilmente alto. Dovremmo tutti aspirare a raggiungere lo stesso livello con il lavoro che facciamo in televisione?’. Assolutamente. Potrei dire la stessa cosa nei videogiochi.”.

Halo fu un titolo di lancio per la Xbox originale e il franchise è diventato uno dei più importanti per Xbox negli ultimi 21 anni. I primi giochi della serie sono stati sviluppati da Bungie, ma ora sono gestiti da 343 Industries. Come The Last of Us, la serie TV di Halo prevede lo stretto coinvolgimento degli sviluppatori del gioco; nel caso di Halo, Kiki Wolfkill è stata produttrice della prima stagione.

Anche se Halo non ha raggiunto le stesse vette critiche di The Last of Us, la prima stagione dello show ha avuto molto successo. Halo è stata la seconda più grande serie originale di Paramount+, superando le aspettative in più mercati. Resta da vedere se la seconda stagione potrà continuare quel successo, ma è facile vedere come un livello più alto sia stato ora fissato dall’adattamento HBO. Resta da vedere se Halo riuscirà o meno a far fronte e a reggere il confronto.

