Il calendario aggiornato delle uscite cinematografiche targate Disney con le nuova date d’uscita

Hollywood ha ancora una volta apportato modifiche al loro calendario di rilascio per l’anno a fronte alla pandemia di coronavirus.

Oggi è stata la volta che i Walt Disney Studios hanno annunciato il loro calendario di rilascio per il 2020, che include nuove date di rilascio per alcuni titoli e conferme per altri.

Per comodità abbiamo riportato la lista dei progetti tutti qui sotto. Ma prima, come sapete la Disney, come la maggior parte degli altri studi di Hollywood, ha visto i suoi piani per l’anno drammaticamente alterati dalla pandemia di coronavirus ancora in corso, e alcuni film precedentemente destinati a prosperare nei cinema sono stati trasmessi su Disney +, tra cui Onward della Pixar e l’imminente Artemis Fowl.

Il presidente esecutivo della Disney, Bob Iger, in precedenza ha affermato che altri film potrebbero fare il salto al servizio di streaming.

“Ce ne sono alcuni che abbiamo deciso di mettere su Disney +. Ne abbiamo già annunciato uno, Artemis Fowl, che sarebbe stato distribuito nelle sale”, ha detto Iger a Barron in un’intervista il mese scorso. “Altri arriveranno semplicemente in ritardo. In alcuni casi ci siamo spostati verso Disney + più velocemente di quanto avremmo pensato. Frozen 2 era uno di quei film, ma Onward sarebbe dovuto essere un titolo da grande schermo. E’ stato nei cinema, prima che tutto cominciasse. Ci siamo trasferiti ad un servizio pay-per-view per un paio di settimane in cui le persone potevano acquistarlo e possederlo. E poi abbiamo finito per metterlo su Disney +.”

Qui di seguito potete leggere la lista di titoli con le date aggiornate:

Hamilton (3 luglio) – Il musical vincitore del Tony Award di Lin-Manuel Miranda arriva su Disney + 15 mesi prima con una versione dello spettacolo che è stato girato al Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016 e presenta l’intero cast originale. Questa versione di Hamilton non è solo una singola registrazione, ma piuttosto una forma di “acquisizione dal vivo” che invia telecamere su tutto il palco per garantire al pubblico l’accesso a ogni momento intimo. Il processo viene descritto come qualcosa che prende i migliori elementi del teatro dal vivo, dei film e dello streaming per creare un modo completamente nuovo di vedere Hamilton.

Mulan (24 luglio) – Quando l’imperatore di Cina emette un decreto secondo cui un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, interviene per prendere il posto di suo padre malato. Travestita da uomo, Hua Jun, è messa alla prova in ogni fase del cammino e deve sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in un guerriero onorato e le farà guadagnare il rispetto di un’intera nazione… e di un padre orgoglioso.

Empty Man (7 agosto) – Diretto da David Prior e basato sul fumetto di Cullen Bunn e Vanesa R. Del Rey, è descritto come: “Sulle tracce di una ragazza scomparsa, un ex agente di polizia, che ha assistito alle morti violente di sua moglie e suo figlio, arriva attraverso un gruppo segreto che tenta di evocare una terrificante entità soprannaturale”.

The One and Only Ivan (14 agosto) – Diretto da Thea Sharrock e interpretato da Bryan Cranston, Sam Rockwell e Angelina Jolie, il film è basato sul libro di KA Applegate ed è descritto come: “Un gorilla di nome Ivan vive in una gabbia all’uscita 8 tra Big Top Mall e Video Arcade con un vecchio elefante di nome Stella e un cane di nome Bob senza ricordare come sono arrivati ​​lì. Sono di proprietà di Mack, il proprietario del Big Top Mall. Quando un elefantino maltrattato di nome Ruby si presenta e viene portato a Stella, Ivan inizia a prendersi cura anche di lei e insieme alla figlia del bidello Julia, aiutano a cambiare le cose al centro commerciale”.

The New Mutants (28 agosto) – Un thriller horror originale ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti viene trattenuto per un monitoraggio psichiatrico. Quando iniziano a verificarsi strani eventi, sia le loro nuove abilità mutanti che le loro amicizie verranno testate mentre combattono per la loro vita”.

The Beatles Get Back (4 settembre) – The Beatles: Get Back presenta filmati estesi e mai visti prima delle sessioni di registrazione del leggendario gruppo, insieme all’intero iconico concerto sul tetto, completamente restaurato. Il nuovo documentario mette in luce molte più sessioni intime della band per “Let It Be” e la loro intera esibizione di 42 minuti sul tetto dell’ufficio di Apple Savile Row a Londra. Mentre non manca il materiale dell’ampio tour della loro carriera, The Beatles: Get Back si presenta come l’unico film notevole della band al lavoro in studio, catturando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star mentre creano le loro canzoni ormai classiche da zero, ridendo, scherzando e suonando alla telecamera.

The King’s Man (18 settembre) – Mentre una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di persone, un uomo deve correre contro il tempo per fermarli. Scopri le origini della prima agenzia di intelligence indipendente in The King’s Man.

Assassinio sul Nilo (9 ottobre) – Kenneth Branagh ritorna come regista e detective Hercule Poirot in questo adattamento di Agatha Christie e un sequel di Assassinio sull’Orient Express.

Tutti parlano di Jamie (23 ottobre) – Diretto da Jonathan Butterell e basato sull’omonimo musical, Everybody’s Talking About Jamie racconta la storia di un adolescente di Sheffield, in Inghilterra, che vuole diventare una drag queen.

Black Widow (6 novembre) – Nello spy-thriller d’azione dei Marvel Studios, Natasha Romanoff aka Black Widow affronta le parti più oscure del suo registro quando sorge una pericolosa cospirazione lehgata al suo passato. Inseguito da una forza che non si fermerà davanti a nulla, Natasha deve affrontare il suo passato di spia e le relazioni interrotte lasciate indietro molto prima che diventasse un Avenger.

Deep Water (13 novembre) – Diretto da Adrian Lyne e interpretato da Ben Affleck e Ana de Armas, il film si concentra su “una coppia sposata molto innamorata che inizia a portare avanti giochi mentali mortali l’uno contro l’altro, e che inizia a vedere quelli intorno a loro morire”.

Soul (20 novembre) – Joe Gardner è un insegnante di banda della scuola media che ha la possibilità di suonare finalmente nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York al The Great Before – un posto fantastico dove le anime ottengono le loro personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un’anima precoce, 22 anni, che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare ciò che c’è di grandioso nel vivere, scoprirà le risposte ad alcune delle domande più importanti della vita.

Free Guy (11 dicembre) – Nell’epica commedia d’avventura Free Guy, un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio non giocabile di un videogioco open-world, decide di diventare l’eroe della sua storia… quella che si riscrive. Ora in un mondo dove non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo… prima che sia troppo tardi.

West Side Story (18 dicembre) – Prodotto e diretto da Steven Spielberg su una sceneggiatura di Tony Kushner, vincitore del premio Pulitzer, il film è un adattamento per lo schermo del musical originale di Broadway del 1957, scritto da Arthur Laurents con musiche di Leonard Bernstein , testi di Stephen Sondheim e concept, regia e coreografia di Jerome Robbins.

The Last Duel (25 dicembre) – Diretto da Ridley Scott, il dramma medievale è interpretato da Ben Affleck, Adam Driver, Matt Damon e Jodie Comer. Il libro di Eric Jager è descritto come segue: “Nel mezzo della devastante Guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra, Jean de Carrouges, un cavaliere normanno appena uscito dalla guerra in Scozia, trova sua moglie Marguerite, accusando lo scudiero Jacques Le Gris di averla violentata brutalmente. Una corte in stallo decreta un processo per combattimento che lascia anche il destino di Marguerite in bilico. Perché se suo marito perde il duello, verrà messa a morte per falsa accusa.

