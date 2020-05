Il capo di HBO Max anticipa dettagli circa la serie Lanterna Verde di Greg Berlanti

Il capo dei contenuti di HBO Max, Kevin Reilly, ha parlato della serie Green Lantern di Greg Berlanti durante una recente intervista.

Lo scorso ottobre, HBO Max ha annunciato di aver collaborato con la mente dietro l’Arrowverse, Greg Berlanti, in due nuove serie coi supereroi, una delle quali è focalizzata sul Corpo delle Lanterne Verdi. Qualche mese dopo, Sarah Aubrey, responsabile del contenuto originale di HBO Max, ha rivelato che la serie dovrebbe “durare diversi decenni” e concentrarsi su “due storie sulle Lanterne Verdi sulla Terra”. Il progetto presenterà anche l’iconico criminale DC Comics, Sinestro.

Durante una recente intervista con Business Insider, il capo dei contenuti di HBO Max, Kevin Reilly, ha discusso di ciò che i fan possono aspettarsi dalla serie su Green Lantern e dal resto dei progetti DC Comics per il servizio di streaming, promettendo che avranno il “più alto livello di valore in merito alla produzione cinematografica”.

“Greg [Berlanti, che sta producendo una serie sulle Lanterne Verdi per Max] ha fatto un sacco di audience per la DC con la qualità delle serie The CW. Questi non saranno come quelli. Questi saranno i prossimi passi avanti nel valore della produzione. Potete aspettarvi il ​​massimo livello di valori in merito alla produzione cinematografica in quegli spettacoli, ed è lo stesso per i progetti che abbiamo annunciato con JJ [Abrams].”