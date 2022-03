Il cast e la troupe di John Carter si sono aperti circa cosa è andato storto con l’adattamento

Il cast e la troupe di John Carter si sono aperti circa cosa è andato storto con l’adattamento del film live-action in nuove interviste per il suo decimo anniversario.

Basato su La Principessa di Marte di Edgar Rice Burroughs, il primo della sua serie di romanzi Barsoom, l’avventura fantascientifica è incentrata sull’ex capitano dell’esercito confederato che si ritrova su Marte e viene catapultato nel mezzo di una guerra civile tra i vari regni del pianeta alieno. Taylor Kitsch ha guidato il cast di John Carter insieme a Lynn Collins, Samantha Morton, Willem Dafoe, Mark Strong, Ciarán Hinds, Dominic West e James Purefoy.

I tentativi di portare in vita i romanzi di Burroughs sul grande schermo hanno languito nell’inferno dello sviluppo per quasi un secolo, a partire dagli anni ’30, prima che la Disney alla fine acquisisse i diritti della saga alla fine degli anni 2000 con il regista di Alla ricerca di Nemo, Andrew Stanton, a guidare il progetto. Stanton avrebbe collaborato con il collega veterano della Pixar, Mark Andrews, e il co-sceneggiatore di Spider-Man 2, Michael Chabon, per scrivere la sceneggiatura del film, con la produzione che ha spaziato dalla fine del 2009 alla metà del 2010.

John Carter sarebbe poi uscito nelle sale all’inizio del 2012 con recensioni generalmente contrastanti da parte della critica e un devastante debutto al botteghino, incassando solo $ 284 milioni contro il suo budget totale di $ 350 milioni.

In onore del decimo anniversario del film, il cast e la troupe di John Carter hanno parlato con The Wrap (via SR) di cosa è andato storto con l’adattamento live-action della Disney.

Il direttore della fotografia Dan Mindel ha citato la decisione di girare sui set in studio invece che nel sud-ovest degli Stati Uniti per “risparmiare un dollaro in più“, che secondo lui è stato un “enorme errore” che ha influito sull’aspetto realistico del film, su cui la star Lynn Collins ha concordato poiché lo studio londinese ha fatto sì che le persone diventassero “lunatici” poiché “erano tutti lontani dalle famiglie“. Per quanto riguarda invece la parte delle riprese della parte Four Corners ha visto “tutti divertirsi grandemente”.

Il co-sceneggiatore Michale Chabon ha citato anche il fallimento del ruolo di lead alla Jason Momoa in Conan Il Barbaro, e l’ha definito un effettivo problema del film, con i dirigenti della Disney “alle prese con il fatto che nessuno capiva bene questo film, o forse non gli importava, o non significava nulla per loro“, che successivamente ha portato a un cambiamento nella campagna marketing e nel titolo del film da ‘John Carter of Mars’ al semplice ‘John Carter’. Il regista Andrew Stanton ha anche confessato la colpa per essere stato “molto coinvolto” nella campagna marketing, facendo notare che il cambio di titolo non era stata una sua scelta, ma che al tempo ha accettato il suggerimento dello studio senza ribattere, e ha ammesso di non essere stato a conoscenza del pessimo buzz online attorno al film.

Gran parte delle spiegazioni del cast e della troupe per ciò che è andato storto con John Carter si sono rivelate un vero indicatore del problema del film, ovvero quella di una presenza mutevole della visione d’insieme del film. Nonostante la quantità di denaro investita nella realizzazione del film stesso, la campagna marketing è stata spesso oggetto di critiche prima della sua uscita, con molti che hanno sottolineato in particolare la mancanza da parte dei trailer di menzione circa l’eredità dei romanzi di Burroughs, o i contributi di Chabon e Stanton all’industria cinematografica.

Inoltre, la Disney non ha adottato il normale approccio marketing che generalmente adotta per le sue grandi uscite, vale a dire un sacco di merchandising, annunci mirati nei parchi a tema Disney domestici e speciali su reti TV. In qualche modo semrba che la Disney avesse voluto affossare il proprio film.

