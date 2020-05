Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: la produzione voleva DiCaprio nei panni dell’Enigmista

Nuovi dettagli dietro le quinte de Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, dato che sembra che la produzione voleva Leonardo Di Caprio nei panni dell’Enigmista per il film.

La trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan ha cambiato per sempre il modo di concepire il genere supereroistico dal 2005 quando debuttò nelle sale Batman Begins, per poi distruggere tutto con uno dei migliori film di supereroi di sempre: il celebre Il Cavaliere Oscuro del 2008. Pochi sono però quelli che apprezzano il tanto meraviglioso quanto bistrattato Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno che nel 2012 pose fine alla trilogia.

Un finale che funziona alla stra-grande, grazie soprattutto all’antagonista Bane interpretato da un Tom Hardy come sempre in grandissima forma, che con la sua parlata è entrato subito nell’immaginario collettivo. Ma se vi dicessi che il villain poteva essere tutt’altro personaggio?

Come tutti gli stimatori del cinema di Nolan sapranno, il film precedente a Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno del regista britannico è Inception, con protagonista il grande Leonardo DiCaprio. Anche in questo caso parliamo di un film meraviglioso che ha fatto discuetere in lungo e in largo, ottenendo un successo colossale in tutto il mondo. Un successo tale che spinse la Warner Bros. a chiedere a Nolan di inserire il personaggio dell’Enigmista come antagonista de Il ritorno con Di Caprio come interprete del personaggio.

Idea che non venne sviluppata e che rimase solo un desiderio della produzione. D’altronde Nolan è un regista di grande successo, nonché un artista risoluto, e questo gli ha permesso di declinare sin da subito la proposta dei produttori senza troppe conseguenze o insistenza da parte di questi ultimi.

Il resto è storia. Abbiamo avuto la meravigliosa interpretazione di Tom Hardy come Bane, il bellissimo e brutale rapporto tra il personaggio e il Cavaliere Oscuro. Ciò nonostante, un Enigmista interpretato da DiCaprio potrebbe essere un qualcosa di meraviglioso a dir poco.

Fonte: ScreenRant

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (The Dark Knight Rises) è un film del 2012, per la regia di Christopher Nolan, su una sceneggiatura di Jonathan Nolan e dello stesso Christopher, con soggetto di Christopher Nolan e David S. Goyer, e con Christopher Nolan, Charles Roven e Emma Thomas come produttori.

La fotografia è a cura di Wally Pfister, mentre la colonna sonora è composta da Hans Zimmer.

Nel cast Christian Bale (Bruce Wayne / Batman), Michael Caine (Alfred Pennyworth), Gary Oldman (James Gordon), Anne Hathaway (Selina Kyle), Tom Hardy (Bane), Marion Cotillard (Miranda Tate), Joseph Gordon-Levitt (John Blake), Morgan Freeman (Lucius Fox), Ben Mendelsohn (John Daggett) e Matthew Modine (Peter Foley).

Mi piace: Mi piace Caricamento...