Il CCO di Netflix conferma lo sviluppo di un livello di abbonamento supportato da pubblicità

Netflix ha confermato che stanno avendo conversazioni su un livello di abbonamento del loro servizio supportato da pubblicità.

Deadline ha riferito che il CCO Ted Sarandos ha parlato dell’argomento alla conferenza pubblicitaria dei Lions di Cannes. Mentre era lì per accettare il premio Entertainment Person of the Year, il dirigente ha parlato di una serie di problemi che devono affrontare per il futuro dell’azienda. Tuttavia, l’idea di includere o meno gli annunci non è una di queste. Sarandos ha chiarito che l’unica direzione senza problemi di sorta che hanno preso per lo streamer è quella di introdurre un’abbonamento con pubblicità, istituendo una loro piattaforma pubblicitaria o facendo un accordo con un’entità esterna che li aiuti a gestirla.

Il CCO ha detto: “Se diventerà così importante da farci rendere conto di volerne il controllo, dobbiamo poter farlo”.

Le opinioni degli utenti sono contrastanti all’idea, molte persone notoriamente pensano che i soldi che spendono per un servizio di streaming dovrebbero essere utilizzati per integrare le entrate pubblicitarie, ma la società non ci crede del tutto.

Il CEO ha anche espresso un commento su questo argomento all’inizio di quest’anno.

“Coloro che hanno seguito Netflix sanno che sono stato contrario all’inserire pubblicità e un grande fan della semplicità dell’abbonamento”, ha rivelato Reed Hastings. “Ma, per quanto io sia un fan di ciò, sono un grande fan anche del lasciare la scelta al consumatore. Consentire ai consumatori di abbonarsi a Netflix ad un costo inferiore, però con pubblicità nel proprio abbonamento, ha molto senso. E’ abbastanza chiaro che sta funzionando per Hulu. Lo sta facendo anche la Disney, lo ha fatto HBO. Non abbiamo alcun dubbio che funzioni.”

In una versione precedente, Netflix ha chiarito le proprie intenzioni agli azionisti dopo che la crescita dei ricavi è rallentata quest’anno.

