Il CEO di WarnerMedia a proposito della Zack Snyder’s Justice League e del futuro della DC

Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia Studios, afferma che l’uscita della Zack Snyder’s Justice League è stata permessa per completare la trilogia del regista, rafforzando il desiderio dello studio di superare la campagna sui social media per restituire il controllo dell’universo cinematografico DC al regista.

Invece, Sarnoff crede che il futuro della DC non sia solo film. È entusiasta di un futuro multipiattaforma, che vede Batman, Superman, Flash e altri membri della Justice League apparire in spettacoli in streaming, videogiochi, spin-off televisivi e film per il grande schermo. È una visione che ricorda ciò che la Marvel ha fatto con i suoi personaggi, prendendo supereroi come Vision, Scarlet Witch, Occhio di Falco e Loki, che in precedenza erano apparsi solo nei film e dando loro spettacoli. Il capo dei WarnerMedia Studios è anche entusiasta della vasta gamma di creatori che è salita a bordo per raccontare alcune di queste storie.

Ma Sarnoff potrebbe avere a che fare con una fanbase recentemente incoraggiata, che ha spinto con successo la WarnerMedia a rilasciare una versione R-rated di quattro ore di “Justice League”, più fedele alla visione più oscura di Snyder del DCEU. Sarnoff ha parlato con Variety domenica, cinque giorni dopo che la Snyder Cut è finalmente arrivata su HBO Max, riguardo al clamore generato dai fan della DC, sul futuro della DC e le accuse di cattiva condotta e pregiudizi razziali dell’attore Ray Fisher durante le riprese di Justice League.

Prima di tutto ha messo in chiaro che le loro intenzioni con la Zack Snyder’s Justice League erano di dare “a Zack l’opportunità di completare la sua visione di un film di quattro ore, cosa impossibile da fare al cinema. Siamo felici di avere HBO Max per potervi portare questo tipo di cotenuti, e permettere ai fan di vedere tutte le quattro ore della visione di Zack“. Ma quali sono quindi i suoi progetti per la DC?

“Abbiamo un incredibile gruppo di creatori – creatori di serie televisive, creatori di serie Max, creatori di lungometraggi – che stanno sostanzialmente ampliando la base dei talenti con cui lavoriamo in seno alla DC, perché siamo così entusiasti del potenziale di costruire il Multiverso DC. È uno dei motivi per cui sono stata assunta quasi due anni fa. Il prima e il dopo era tutto troppo disorganizzato, troppo isolato, senza connettività tra le aziende. La DC era in fase di sviluppo, ma in modo troppo monolitico per ogni divisione. Il mio mantra è stato quello di rendere tutto più grande, più ampio, e vogliamo davvero sorprendere e deliziare i fan con più storie interconnesse attraverso i vari media e piattaforme. Sto parlando di film, HBO Max, televisione e la nostra divisione giochi.”

La Snyder Cut è nata grazie a una campagna messa su dai fan online, quindi con questo in mento, a Sarnoff è stato chiesto se si sentisse come se avesse bisogno di trovare un equilibrio tra essere connessa ai fan e tracciare il loro percorso come azienda.

“Ascolteremo sempre i nostri fan, ma siamo al servizio della più ampia fanbase e dobbiamo dare loro una strategia integrata e olistica. Siamo i pastori del franchise e speriamo che quando i fan vedranno cosa abbiamo in serbo sapranno che la DC è in buone mani. I vari fan che vogliono voci singolari, potrebbero rimanere delusi, ma chiediamo loro di essere pazienti e vedere cosa abbiamo in serbo. A conti fatti, ovviamente vuoi ascoltare i tuoi fan, ma vogliamo anche rimanere fedeli alla nostra visione e alla nostra missione. Abbiamo incontri settimanali con i nostri dirigenti capo in ogni divisione. Sopra a quel tavolo non ci sono solo film della Warner Bros. television, della Warner Bros., o giochi, ma anche contenuti per HBO e HBO Max, le reti Turner, Adult Swim e le reti Kids and Family. Stiamo coinvolgendo tutte queste persone nei nostri piani per il futuro e questo significa che i media saranno più connessi, a volte in modi sottili e a volte in modi più evidenti, come fra The Suicide Squad e Peacemaker.”

Come sappiamo, la campagna #ReleaseTheSnyderCut è entrata in una nuova fase. Ora si chiama #RestoreTheSnyderVerse, quindi qual è la reazione di Sarnoff a questa nuova campagna?

“Apprezzo che adorino il lavoro di Zack e siamo molto grati per i suoi numerosi contributi alla DC. Siamo così felici che abbia potuto dare vita alla sua Justice League, perché non era nei piani fino a circa un anno fa. Con ciò arriva il completamento della sua trilogia. Siamo molto felici di averlo fatto, ma siamo molto entusiasti dei piani che abbiamo per tutti i personaggi DC multidimensionali che vengono sviluppati proprio ora.”

Il CEO di WarnerMedia quindi, con questa affermazione ha anche chiuso definitivamente le porte all’altra “cut” che i fan vorrebbero, dicendo apertamente che “non svilupperemo il taglio di David Ayer“.

