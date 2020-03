Il CinemaCon 2020 annullato per problemi relativi al Coronavirus

Il CinemaCon 2020 è stato cancellato dai suoi organizzatori a causa delle preoccupazioni per la rapida diffusione del Coronavirus.

“È con grande rammarico che stiamo annunciando la cancellazione del CinemaCon 2020”, ha detto in una dichiarazione della NATO John Fithian e Mitch Neuhauser.

“Ogni primavera, espositori di film, distributori e partner del settore di tutto il mondo si incontrano a Las Vegas per condividere informazioni e celebrare l’esperienza cinematografica. Quest’anno, a causa del divieto di viaggio dell’Unione Europea, delle difficoltà di viaggio uniche in molte altre aree del mondo e di altre sfide presentate dalla pandemia di Coronavirus, una parte significativa della comunità cinematografica mondiale non è in grado di partecipare al CinemaCon. Mentre i focolai locali variano ampiamente in gravità, le circostanze globali ci rendono impossibile organizzare lo spettacolo che i nostri partecipanti si aspettano. Dopo aver consultato i nostri partecipanti, espositori di fiere, sponsor e presentatori in studio, la NATO ha deciso quindi di annullare CinemaCon 2020.”

L’incontro annuale dei proprietari globali di sale cinematografiche era programmato per il 30 marzo e doveva durare fino al 2 aprile in quel di Las Vegas, e rappresentava uno dei pochi punti di forza tra le riunioni del settore dell’intrattenimento di massa che ancora rimaneva sul calendario.

Mentre i dirigenti di Hollywood ansiosi guardavano i gruppi di cancellazioni – SXSW, Coachella – e nazioni come la Cina e l’Italia mettono in blocco gli stati, il CinemaCon non ha dato nessun cenno di essere in previsione cancellazione fino ad oggi.

La posizione era frustrante per gli addetti ai lavori, ma forse comprensibile. Molte fonti hanno osservato che i proprietari di sale cinematografiche non potevano permettersi di segnalare al pubblico americano che è pericoloso riunirsi in un teatro, come fa ogni anno la convention al Caesars Palace.

Le presentazioni di artisti di spessore di Universal, Warner Bros. e Paramount hanno sempre un tocco accattivante. Sfoggiando filmati esclusivi e giocano con le migliori star del cinema per emozionare i proprietari di cinema. Prima della cancellazione, tutti stavano pianificando presentazioni più snelle eper via dei problemi a convincere le celebrità a saltare su un jet privato e condividere lo pubblico di un casinò di Las Vegas.

Fino all’ultimo minuto, la convention è stata preparata per offrire controlli al personale del casinò, un aumento del personale nei bagni pubblici e singole bottiglie di disinfettante per le mani all’interno di ogni confezione regalo della convention, ma ora la cancellazione dell’evento è effettiva.

