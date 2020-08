Il co-sceneggiatore di The Batman afferma che il film esplorerà l’anima di Bruce Wayne

Il co-sceneggiatore del The Batman di Matt Reeves afferma che il film esplorerà l’anima di Bruce Wayne.

Con molti fan che sperano di vedere il primo footage completo di The Batman al DC FanDome, il co-sceneggiatore, Mattson Tomlin, ha recentemente scherzato sul fatto che questa versione più giovane dell’eroe consente al regista di esplorare maggiormente l’anima di Bruce Wayne.

The Batman è stato colpito dal ritardo nella produzione all’inizio di quest’anno a causa della pandemia in corso, ma un rapporto di luglio ha affermato che le riprese prevedono una data di riavvio per settembre.

Ma quando Mattson Tomlin ha parlato con Den of Geek si è aperto su ciò che guida Matt Reeves come regista, suggerendo cosa il pubblico può aspettarsi da questa nuova versione del personaggio. Lo sceneggiatore ha sottolineato che i film precedenti di Reeves hanno sempre esaminato l’anima dei loro personaggi, suggerendo che sarà lo stesso per The Batman. Tomlin ha anche rivelato che questa versione di Bruce sta ancora reagendo alla morte dei suoi genitori.

“Penso che Matt Reeves come regista, se guardi uno dei suoi lavori, che sia o meno Let Me In o Cloverfield o il pianeta delle scimmie, getta luce sempre su un punto emozionale, e non è mai rappresentato solo da grandi sequenze d’azione. Pensa sempre: ‘qual è l’anima di questo personaggio?’. Penso che guardare Batman come qualcuno che ha attraversato un particolare trauma, collegarlo a tutto ciò che sta facendo per reagire, piuttosto che evitarlo, è il tema portante su cui questo film si appoggia, in modi molto divertenti e sorprendenti. Penso che sia tutto quello che posso dire senza essere sgridato.”

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

