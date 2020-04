Il Comic-Con di San Diego rilascia una dichiarazione in merito all’evento di quest’anno

Il Comic-Con di San Diego ha rilasciato una nuova dichiarazione sull’evento di quest’anno, dove si evince che non è stata presa alcuna decisione sul se cancellare o meno l’evento quest’anno, e che stanno continuando a monitorare la situazione.

“Ai nostri fantastici fan del Comic-Con e WonderCon: comprendiamo quanto sia difficile il clima attuale per tutti noi e apprezziamo il vostro continuo supporto durante questi tempi difficili”, ha twittato l’account Twitter di SDCC mercoledì. “Nessuno è così fiducioso quanto noi che saremo in grado di celebrare insieme #SDCC2020 a luglio. Mentre continuiamo a monitorare la situazione con le autorità locali, pubblicheremo aggiornamenti sui nostri canali social! Fino ad allora, ricordate: ‘Un eroe è un individuo ordinario che trova la forza di perseverare e resistere nonostante ostacoli travolgenti’ – Christopher Reeve.”

Il San Diego Convention Center è attualmente destinato a essere utilizzato come rifugio per senzatetto durante l’attuale pandemia di COVID-19. La convention è la sede dell’annuale Comic-Con, la più grande convention di fumetti e cultura pop degli Stati Uniti. Nonostante la sede sia stata convertita per uso di emergenza, gli organizzatori dell’evento non hanno deciso di annullare o ritardare l’evento di quest’anno, che in genere vede 135.000 persone scendere nel centro di San Diego a luglio.

“Apprezziamo le azioni della città in quanto offrono ulteriore supporto ad alcuni dei più vulnerabili della nostra comunità in questi tempi senza precedenti”, ha dichiarato Comic-Con in una nota. “E mentre continuiamo a esplorare le date del WonderCon, stiamo lavorando diligentemente al Comic-Con. Attualmente, la nostra speranza è che l’evento si svolga dal 23 al 26 luglio 2020, come previsto.”

Il WonderCon è il gemello più piccolo del Comic-Con di San Diego, con base ad Anaheim. Il WonderCon di quest’anno era previsto per aprile ma è stato ritardato. In una dichiarazione rilasciata all’epoca, gli organizzatori affermarono:

“Per proteggere la salute pubblica e rallentare la velocità di trasmissione di COVID-19, il Dipartimento della sanità pubblica della California ha annunciato una raccomandazione secondo cui le riunioni e gli eventi di oltre 250 persone dovrebbero essere posticipati o annullati. Il Comic-Con (organizzatore di WonderCon) rispetterà questa raccomandazione. Pertanto WonderCon Anaheim, in programma dal 10 al 12 aprile 2020 ad Anaheim, in California, sarà rinviato a una data successiva. Inizieremo a elaborare i rimborsi.”

A quel tempo, gli organizzatori dichiararono che stavano ancora riflettendo sulle loro opzioni riguardo al Comic-Con di San Diego fissato per il 2020, dicendo che Comic-Con stava lavorando con i funzionari locali per quanto riguarda la situazione COVID-19 e continuava a monitorare da vicino gli sviluppi.

Una decisione finale sul Comic-Con di San Diego potrebbe non arrivare fino a giugno. Se il Comic-Con fosse ritardato, sarebbe l’ultimo di una serie di tali rinvii per eventi significativi della cultura pop.ì, infatti oltre al WonderCon, anche il Comic Con di Emerald City è stato costretto a ritardare l’evento di quest’anno, ed anche se in pieno autunno, c’è paura anche per il Lucca Comics & Games.

