Il costumista di Batman v Superman ha realizzato le tute spaziali per gli astronauti della Space X

L’uomo responsabile della fabbricazione delle tute da astronauta della Space X non è altro che uno dei costumisti di Batman v Superman.

Lo scorso fine settimana, la Space X ha lanciato una delle sue navette fino alla Stazione Spaziale Internazionale, una novità per la compagnia spaziale privata. Fatto in collaborazione con la NASA, il lancio è stato un successo storico che aprirà la strada ai viaggi nello spazio nel prossimo futuro. Il lancio ha visto anche gli astronauti della SpaceX e della NASA, Doug Hurley e Bob Behnken, esibire due fantastiche tute spaziali dall’aspetto cinematografico.

Le tute spaziali sembravano davvero come se fossero uscite da un elegante film di fantascienza come Interstellar o Avengers: Endgame. In effetti, la Space X è così interessata al mondo cinematografico che faranno squadra con il regista Doug Liman e la star Tom Cruise per girare un film nello spazio. Adesso però si è scoperto che le tute della Space X sono state create dalla leggenda del costume design Jose Fernandez, il cui lavoro può essere visto in film come Batman V Superman e Captain America: Civil War.

Fernandez è il visionario dietro l’Ironhead Studio, che ha lavorato a fianco di numerosi designer di costumi e creature per aiutare a perfezionare le loro visioni.

Il costumista di Batman v Superman ha recentemente parlato con Forbes (via HH) per discutere di com’è stato lavorare a fianco del fondatore della Space X, Elon Musk.

“Lui (Musk) continuava a dire: ‘Chiunque ha un aspetto migliore in uno smoking, non importa quale sia la dimensione o la forma’, e quando le persone indossano questa tuta spaziale, vuole che appaiano meglio di come facevano senza di essa, come con uno smoking. Deve sembrare eroico.”

Elon Musk è davvero accorto in termini estetici e la sua ricerca di una tuta efficace e “alla moda” si è avverata. Fernandez non è estraneo alla creazione di abiti che siano sia pratici, che belli da vedere. Come già detto, ha lavorato a fianco del costumista di Batman v Superman, Michael Wilkinson, per perfezionare la tuta di Batman.

Quella tuta ha permesso a Bat-Affleck di muoversi fluidamente, oltre a muovere davvero il collo quando è in costume, il che è stato un enorme vantaggio durante le riprese. Con queste tute sviluppate per la Space X e il successo della missione spaziale, possiamo immaginare che il costumista di Batman v Superman sarà sul libro paga della Space X per molto tempo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...