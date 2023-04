Il creatore Neil Gaiman anticipa il ritorno dell’arcangelo Gabriele di Jon Hamm per la stagione 2 di Good Omens.

La stagione 2 vedrà Michael Sheen e David Tennant tornare nei panni del duo celeste dopo la loro prevenzione dell’apocalisse. Nella stagione 1 di Good Omens, Gabriel di Hamm era il leader del paradiso a cui l’angelo Aziraphale di Sheen ha riferito quando ha condotto le sue azioni sulla Terra.

In un discorso alla Saint Louis University, Gaiman ha accennato a ciò che ci si aspetta da uno degli antagonisti della prima stagione nella seconda stagione di Good Omens. Mentre Gaiman ha evitato di rivelare dettagli specifici su ciò che è accaduto a Gabriel, l’autore ha affermato che il personaggio di Hamm subisce una serie di incidenti per mano di altri durante la seconda stagione.

“Ci sono cose che ho fatto a Jon Hamm, o che ho fatto fare ad altre persone, o che sono successe a Jon Hamm nella seconda stagione di Good Omens che, anche se non sono libero di rivelare effettivamente, dirò che sono per molti versi contento che non sia seduto di fronte a me.”

Qui sotto il commento:

C’è molto mistero intorno a Good Omens, poiché la seconda stagione di sei episodi si basa su note inedite per un potenziale sequel del romanzo originale.

Mentre il pubblico poteva leggere il romanzo originale prima che la prima stagione andasse in onda e familiarizzare con la storia di Aziraphale e Crowley, la seconda stagione è un territorio inesplorato. Tuttavia, mentre i dettagli sui nuovi personaggi ed eventi della stagione 2 di Good Omen soono attualmente tenuti nascosti, il maggiore coinvolgimento di Gabriel può offrire alcune informazioni.

Nel romanzo originale di Good Omens, le forze del paradiso sono guidate da Metatron (Derek Jacobi), mentre Gabriel è un personaggio che esisteva solo nelle prime bozze del sequel proposto, “Good Omens 668 — The Neighbor of the Beast”. Tuttavia, la serie televisiva ha invece elevato Gabriel come attore chiave nel potenziale conflitto tra Paradiso e Inferno, sovrintendendo ai doveri di Aziraphale ed divenendo una delle figure coinvolte nella punizione dell’angelo in seguito al suo intervento e a quello di Crowley nell’apocalisse.

Con il maggiore coinvolgimento di Gabriel, quuesto avrebbe potuto essere incaricato di portare Aziraphale in custodia ancora una volta dopo la sua complessa ma limitata fuga dall’essere distrutto.

