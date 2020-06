Il direttore creativo svela nuovi dettagli su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nuovi dettagli su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games sono stati condivisi dagli sviluppatori prima dell’uscita del gioco per gettare le basi per dove e quando questo gioco si svolge rispetto alla storia del gioco originale.

Brian Horton, direttore creativo del gioco stand-alone di Spider-Man, ha trasmesso quei dettagli in un post sul blog di PlayStation affrontando numerose domande che la gente avrebbe potuto avere da quando il gioco è stato inizialmente annunciato durante l’evento PlayStation 5 di Sony.

Altre informazioni come il modo in cui il gioco sfrutterà il potere della console di nuova generazione sono state anche trattate nella stessa suddivisione d’informazione di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Il gioco a quanto pare si svolge circa un anno dopo gli eventi di Marvel’s Spider-Man in cui giochi nei panni di Peter Parker, stando a quanto ha detto Horton. Come i giocatori potrebbero aver capito dal primo trailer che ha mostrato solo un po’ del gioco, si svolge in inverno, a New York, quindi vedremo luoghi familiari.

Insomniac Games shares more about Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, the new standalone game in the Marvel’s Spider-Man universe: https://t.co/sRMNLCbNbd #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/FgCMUpaY4h — PlayStation (@PlayStation) June 18, 2020

Abbiamo appreso questo e alcuni dettagli in più sulla trama quando Horton ha posto le basi per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

“Prepariamo un po’ di più la scena per il gioco”, ha detto Horton. “Ora è inverno, circa un anno dopo gli eventi del primo gioco. La New York della Marvel è coperta di neve e, poco prima delle vacanze di Natale, è scoppiata una guerra tra un’impresa energetica e un esercito criminale con alta tecnologia. La nuova casa di Miles ad Harlem è al centro della battaglia.”

Mentre la stessa impostazione significa che i giocatori vedranno molti personaggi e posizioni con cui hanno già familiarizzato dal primo gioco, questa volta li vivranno in modo leggermente diverso. La PlayStation 5 è un fattore decisivo per questo, stando a quando ha affermato Horton, e contribuisce al miglioramento del design dei personaggi e degli asset visti in città.

“Abbiamo aggiornato i nostri personaggi con scansioni 4D e migliorate le sfumature della pelle per personaggi dall’aspetto più realistico. Anche molte risorse della città sono state aggiornate per sfruttare la nuova console. Mentre vivi la storia di Miles, vedrai, ascolterai e sentirai le cose in un modo completamente nuovo, tutto grazie alla PS5.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...