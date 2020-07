Il doppiatore Nolan North afferma che la sua scelta per interpretare Nathan Drake è Chris Pine

Il doppiatore Nolan North del videogioco Uncharted afferma che la sua scelta per interpretare Nathan Drake è Chris Pine.

North, un doppiatore pluripremiato, ha doppiato il personaggio principale della serie Uncharted dal 2007, con Uncharted: Drake’s Fortune. Per quanto riguarda l’adattamento cinematografico, è in lavorazione da oltre un decennio, da quando è stato annunciato per la prima volta nel 2009. A quel tempo, sono stati assegnati più registi e sono stati realizzati nuovi giochi, ma l’attuale versione con Tom Holland che interpreta Drake è vicina all’avvio della produzione.

Il film di Uncharted con Holland vede anche Mark Wahlberg nei panni di Sully, il mentore, l’amico e il compagno di Drake, come anche Antonio Banderas in un ruolo misterioso. Il regista di Venom, Ruben Fleischer, è pronto a dirigere il film su una sceneggiatura degli sceneggiatori di Iron Man, Art Marcum e Matt Holloway. La controversia sul casting di Holland è stata scatenata tra i fan in attesa del film. Parte delle discussioni contro la versione di Holland lasciano intendere che per i fan il più giovane personaggio non possegga ciò che rende Nathan Drake così popolare, la sua simpatia e il suo tono.

In un’intervista con Screen Junkies (via SR), a North è stato chiesto chi gli sarebbe piaciuto vedere interpretare Drake, e il doppiatore ha scelto Chirs Pine senza battere ciglio, perché l’attore incarna il fascino e l’appeal che il personaggio di Drake possiede.

“Sono effettivamente andanto a vedere Chris Pine lavorare sul set di Star Trek: Into Darkness e finalmente una volta nella roulotte del trucco ho detto: ‘Ehi, se una sceneggiatura chiamata Uncharted dovesse mai imbattersi sulla scrivania del tuo agente, dovresti leggerla bene, perché penso che saresti perfetto per questo’.”

Tuttavia, la particolare visione del cast di North si basa sull’idea che Sony stia realizzando un adattamento esatto di videogiochi di Uncharted, che non è affatto la storia del loro film. È stato chiarito che il film racconterà una storia d’origine di Nathan Drake, che richiede un attore più giovane per dare vita al personaggio.

È logico che la Sony voglia iniziare con le prime avventure di Drake, dal momento che lascia molto spazio ai futuri sequel – alcuni che potrebbero eventualmente affrontare le trame presenti nei giochi in cui Drake è più grande.

