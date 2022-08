Il futuro di Doom Patrol e Titans potrebbe essere incerto dopo le nuove stagioni

Secondo quanto riferito, i rinnovi per Titans e Doom Patrol sono in dubbio.

Titans è nato come il primo originale sceneggiato su DC Universe nel 2018, concentrandosi sugli omonimi supereroi guidati da Dick Grayson / Robin (ora Nightwing) di Brenton Thwaites mentre riformano il loro gruppo e combattono il crimine negli Stati Uniti.

Nel 2019, Titans ha dato vita allo spinoff Doom Patrol, incentrato su una squadra di emarginati che ottengono superpoteri in circostanze tragiche e si trasformano in improbabili supereroi. Entrambi gli spettacoli fanno parte dell’Arrowverse, sebbene siano stati incorporati sfruttando il Multiverso poiché ognuno è ambientato su una Terra diversa. Dopo che DC Universe è stato rinominato, sia Titans che Doom Patrol hanno cambiato casa in HBO Max, dove la stagione 4 di ciascuno show è ormai imminente. Considerando le loro ottime prestazioni, gli spettatori speravano che gli spettacoli venissero benedetti da più stagioni sul servizio di streaming, ma uno sviluppo recente ha scosso la loro fiducia.

All’inizio di questo mese, dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery, il film di Batgirl quasi completo di HBO Max è stato accantonato. La Warner Bros. Discovery ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui suggerisce che sta correggendo la sua strategia di rilascio in streaming per concentrarsi principalmente sulle uscite cinematografiche. Da allora, il pubblico è stato preoccupato per quei programmi DC. Alcuni degli show dell’Arrowverse di The CW, tra cui Batwoman e Legends of Tomorrow, sono già stati cancellati e le prospettive per i progetti HBO Max della DC non sembrano rosee.

Ora, un nuovo rapporto di Variety afferma che anche il futuro di Titans e Doom Patrol è effettivamente in bilico. Secondo quanto riferito, le decisioni sui loro rinnovi saranno annunciate quando che le loro nuove stagioni andranno in onda, anche se la serie animata per adulti Harley Quinn sembra essere ragionevolmente al sicuro dalla cancellazione.

Il nuovo rapporto contesta le precedenti affermazioni secondo cui Titans e Doom Patrol erano al sicuro nonostante le speculazioni sul fatto che ulteriori proprietà DC fossero in pericolo su HBO Max. Mentre i dati sul pubblico di Doom Patrol non sono così trasparenti, Titans è stato spesso citato tra gli spettacoli più visti in streaming nel 2020 e nel 2021, con alcune metriche che indicano anche che durante la sua premiere della terza stagione, è stato lo spettacolo tratto dai fumetti più visto su tutte le piattaforme di streaming.

Considerando la popolarità degli spettacoli e l’accoglienza favorevole, che è costantemente migliorata stagione dopo stagione, accantonarli potrebbe mettere la WBD in linea di tiro rispetto al contraccolpo degli appassionati. Alcuni fan si stanno già rivolgendo ai social media per esprimere la loro indignazione e ansia per la potenziale cancellazione di Titans e Doom Patrol, e se WBD procederà con la presunta decisione, dovrà sicuramente affrontare alcune gravi critiche da tutto il mondo.

