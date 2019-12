Il futuro di Star Wars andrà oltre il formato trilogia ma non abbandonerà i nuovi personaggi

In questo momento, i fan di Star Wars sono pieni di domande mentre aspettano di vedere L’Ascesa di Skywalker nei cinema questa settimana. È il capitolo finale della saga degli Skywalker che è iniziata nel 1977 e i fan si chiedono come e se giungerà a una conclusione soddisfacente. Ma soprattutto, senza piani specifici annunciati dalla Lucasfilm, si chiedono quale sarà il futuro di Star Wars.

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha partecipato a tour stampa per promuovere L’Ascesa di Skywalker e, sebbene non abbia fatto annunci, ha confermato un paio dettagli generali, che includono il passaggio oltre il formato della trilogia. Parlando con il Los Angeles Times in un ampio articolo sul successo, le lotte e il futuro di Star Wars, Kennedy riconosce che la fine della saga degli Skywalker segna un passaggio a un nuovo territorio.

“Ovviamente, questo è ciò su cui abbiamo trascorso così tanto tempo, ne abbiamo parlato, ed è una transizione davvero importante per Star Wars. Ciò su cui ci siamo concentrati in questi ultimi cinque o sei anni è terminare quella saga. Ora è il momento di iniziare a pensare a come continuare con qualcosa di nuovo e diverso.”

Lucasfilm ha già provato qualcosa di leggermente diverso con gli spin-off intitolati “A Star Wars Story“. Mentre Rogue One è stato un successo, Solo ha deluso le aspettative al botteghino. Ma entrambi hanno avuto i loro problemi dietro le quinte. Rogue One ha avuto bisogno di importanti riprese aggiuntive dopo che quelle principali e alcuni elementi della storia sono cambiati drasticamente. Nel frattempo, Solo ha visto la sostituzione del duo di registi Phil Lord e Chris Miller da parte di Ron Howard nel bel mezzo della produzione.

Il futuro di Star Wars sarà un po’ meno problematico? È difficile da dire. Più di recente, il duo di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss si sono allontanati da quella che doveva essere una nuova trilogia di Star Wars, presumibilmente perché non avevano tempo da spendere per via del loro nuovo grande affare con Netflix. Ma anche la saga degli Skywalker ha avuto alcuni scontri creativi quando il regista Colin Trevorrow e lo scrittore Derek Connolly hanno lasciato l’episodio IX molto prima che si chiamasse L’Ascesa di Skywalker.

Tuttavia, Kennedy afferma che questo gioco di sedie da regista non è sintomo di problemi:

“Nessuno nella nostra attività sviluppa qualcosa con una persona, tutto qui, e tutto s’incastra alla perfezione. Questa è una parte abbastanza comune del processo creativo. Adottiamo un tipo controllo incredibile perché è Star Wars. A causa della qualità che mi sto impegnando a generare, cerco sempre i migliori e viceversa.”

In effetti, il processo di sviluppo di qualsiasi film hollywoodiano è un processo complicato. Ecco perché così tanti progetti impiegano anni, a volte oltre un decennio, per decollare. E quando hai a che fare con uno dei franchise più popolari al mondo, c’è molto controllo da operare. Unisci questo al fatto che la Kennedy è sotto il costante occhio critico di alcuni dei fan più scettici e preoccupati, ed hai un luogo difficile in cui lavorare.

Questo complicato processo di sviluppo ha aiutato la Kennedy e il resto del team della Lucasfilm a capire dove avrebbero dovuto andare dopo. Ma la presidentessa ha già alcuni vaghi dettagli che ha confermato. La storia del Los Angeles Times afferma che Kennedy ha confermato che non abbandoneranno i nuovi personaggi creati nella trilogia più recente. Ciò significa che potremmo vedere più avventure con Rey, Finn e Poe, forse anche Kylo Ren. Ma quelle storie sarebbero altrettanto interessanti sapendo che l’arco narrativo di Star Wars che li coinvolge è stato completato?

Oltre a ciò, Kennedy afferma che il nuovo approccio della Lucasfilm sarà quello di andare oltre il formato standard della trilogia:

“Penso che ci dia una visione più aperta della narrazione e non ci blocchi in questa struttura in tre atti. Non avremo un numero finito. Lasceremo che la storia lo imponga.”

Il formato della trilogia può essere restrittivo, soprattutto se la tua storia è più contenuta e non richiede tre film per essere raccontata. Sicuramente il successo di The Mandalorian ha dimostrato che le storie di Star Wars possono essere raccontate anche senza essere film. Ecco perché il film di Obi-Wan Kenobi (che una volta si pensava avrebbe dato vita a una nuova trilogia) è diventato una serie su Disney +. Forse la stessa cosa accadrà con altri titoli che un tempo avrebbero potuto essere un’altra Star Wars Story.

E’ ovvio che con Star Wars la Disney stia cercando di seguire la linea produttiva di successo adottata con i film dei Marvel Studios.

Anche se la nuova direzione di Star Wars non procede in modo fluido come, diciamo, il percorso con cui i Marvel Studios hanno costruito il loro universo cinematografico, non dimentichiamo che anche la Marvel ha avuto i suoi passi falsi. L’incredibile Hulk si è rivelato piuttosto mediocre, e Thor non è riuscito a far partire le avventure del dio del tuono con un generale senso di accettazione – tanto che Ragnarok viene ritenuto il miglior film sul personaggio, il che è tutto dire. Anche Iron Man 2 è stato mal accolto dalla critica, anche se è stato un successo al botteghino.

Star Wars ha molto più di una tela bianca rispetto ai Marvel Studios, ovvero decenni di fumetti da cui trarre ispirazione e capire cosa può essere il franchise oltre la saga degli Skywalker. Questa è una sfida che può richiedere errori da commettere. Sì, ci sono molte storie sull’Universo Espanso che possono essere utilizzate per film e programmi TV a tema Star Wars, ma riconciliarli con il nuovo canone è la vera sfida. Non è così semplice come pensano alcuni fan.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...