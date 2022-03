Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio, ecco il trailer del sequel animato con Antonio Banderas

DreamWorks rivela il trailer ufficiale de Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio, che mostra il ritorno di Antonio Banderas al personaggio animato preferito dai fan.

Dopo oltre un decennio dal suo predecessore, il tanto atteso sequel vede il gatto trovare la sua passione per il pericolo e il disprezzo per la sicurezza in declino, poiché hanno provocato la perdita di otto delle sue nove vite. Dopo aver appreso della mitica Stella dei Desideri nascosta nella Foresta Nera, il gatto deve chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi Kitty Soft Paws per raggiungere in sicurezza l’oggetto magico prima che sia troppo tardi.

Banderas guida il cast de Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio insieme a Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, John Mulaney, Wagner Moura, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, Anthony Mendez e Da’Vine Joy. Joel Crawford è al timone del sequel animato, che ha languito nell’inferno dello sviluppo per quasi un decennio poiché sono state scritte più bozze di una sceneggiatura mentre il cambio di proprietà della DreamWorks, alla Paramount, alla Universal ha portato a molteplici ritardi.

Con il cast e la troupe ufficialmente fermi, Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio ha finalmente modo di mostrarsi con un primo trailer.

Dopo aver svelato il suo elenco di stelle, DreamWorks ha rilasciato il trailer ufficiale de Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio. Il video vede il ritorno dell’eroe titolare di Banderas mentre si avventura in un viaggio alla ricerca di un oggetto mitico che gli garantirà la capacità di reclamare le sue vite perdute.

Potete vedere il trailer qui sotto:

