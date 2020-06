Il Giardino Segreto: il film con Colin Firth verrà rilasciato in VOD il 7 agosto

Grazie a STXfilms e Studiocanal che hanno annunciato la cosa via Twitter, possiamo rivelarvi che Il Giardino Segreto, il film con protagonista Colin Firth e nuovo adattamento cinematografico del ben noto romanzo di Frances Hodgson Burnett datato 1911, arriverà in VOD.

La pellicola, diretta da Marc Munden (Utopia) e scritta da Jack Thorne (Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, Queste Oscure Materie), sarà disponibile in VOD dal 7 agosto invece che uscire nelle sale il 14 dello stesso mese come precedentemente progettato.

Il film è stato girato nello Yorkshire, mentre per il giardino sono state usate principalmente le location del Bodnant Garden, in Galles, e dell’Iford Manor, nell’Wiltshire.

Nel castm oltre a Firth figurano anche Isis Davis, Dixie Egerickx, Edan Hayhurst, Julie Walters e Amir Wilson.

La storia, come sapete, racconta la storia di Mary (Dixie Egerickx), una bambina nata in India da genitori inglesi. Rimasta orfana a causa di un’epidemia, va a vivere con lo zio vedovo, Lord Archibald Craven (Colin Firth), in un’enorme dimora nello Yorkshire. Lo zio non è quasi mai in casa e la piccola trascorre molto tempo con la domestica Martha (Isis Davis), che la informa dell’esistenza di un giardino nella tenuta, curato dalla signora Craven quando era ancora in vita. Da quel momento in poi trovare il giardino nascosto diventa la missione della bambina, che individua in quel posto così magico un angolo di paradiso nella grande casa. Nel giardino la piccola scopre segreti di famiglia e un mondo meraviglioso in cui liberare l’immaginazione.

Qui sotto potete vedere l’annuncio twitter:

Unlock your imagination. #TheSecretGarden will be available at home on demand everywhere August 7. pic.twitter.com/mn2YzbylDU — The Secret Garden (@TheSecretGarden) June 19, 2020

Qui sotto potete dare un’occhiata anche al trailer:

Based on the timeless novel, an orphaned girl discovers a hidden magical garden. Unlock your imagination. The Secret Garden – coming soon to theaters. pic.twitter.com/v0B3Ty4PjY — The Secret Garden (@TheSecretGarden) March 5, 2020

